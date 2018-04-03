ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 57,285 руб.

3 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 57,285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,01 коп.

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Внешэкономбанк (ВЭБ) объявил о размещении облигаций серий ПБО-001Р-К026, ПБО-001Р-К027 и ПБО-001Р-К032 объемом по 20 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях кредитной организации. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К026 пройдет 3 апреля, серии ПБО-001Р-К027 - 4... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К026 пройдет 3 апреля, серии ПБО-001Р-К027 - 4... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,34 пункта (0,631%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2256,64 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К024 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,01% выпуска на 201 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 28 марта, ставка купона установлена на уровне... Сбор заявок на бонды прошел 28 марта, ставка купона установлена на уровне... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38719,858 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1,736 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1041 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,4279 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7574 руб. Минимальный курс евро составил 70,45 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,45 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1379 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1285 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1285 руб., максимальный -... читать дальше

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В АО "Калининградский янтарный комбинат" с начала сезона добыли два крупных самородка весом свыше 1 кг, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь предприятия Анна Манахова. "В течение двух недель найдены два крупных куска янтаря. Один весом 1,06 кг, второй -... "В течение двух недель найдены два крупных куска янтаря. Один весом 1,06 кг, второй -... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил понедельник на понижательном тренде. Большинство азиатских рынков завершило торги в красной зоне. Большинство азиатских рынков завершило торги в красной зоне. Котировки фьючерсов на индексы США минусовали с утра. Американские рынки акций снижались в понедельник на фоне... Котировки фьючерсов на индексы США минусовали с утра. Американские рынки акций снижались в понедельник на фоне... читать дальше

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Промсвязьбанк в рамках судебного процесса со структурами своих бывших собственников с общими требованиями на сумму 60,8 млрд рублей добился ареста принадлежащих ответчикам облигаций стоимостью 6,12 млрд рублей. Речь идет об облигациях "Промсвзькапитала" и "ПСН Проперти... Речь идет об облигациях "Промсвзькапитала" и "ПСН Проперти... читать дальше

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В прошлом году группа банка "Зенит" сократила расходы на резервы по МСФО в 2,4 раза - до 3,8 млрд рублей, следует из отчета банка. Объем резервов в 2017 году снизился в 1,6 раза - почти до 18 млрд рублей с 28,8 млрд рублей годом ранее. Доля резервов в кредитном портфеле... Объем резервов в 2017 году снизился в 1,6 раза - почти до 18 млрд рублей с 28,8 млрд рублей годом ранее. Доля резервов в кредитном портфеле... читать дальше

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Промсвязьбанк будет докапитализирован на 130 млрд рублей за счет ОФЗ санируемых банков, дополнительно к 113,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев. "В настоящее время на докапитализацию Промсвязьбанка понадобилось 113,4 млрд рублей. Мы... "В настоящее время на докапитализацию Промсвязьбанка понадобилось 113,4 млрд рублей. Мы... читать дальше

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Правительство РФ повысило до 25 млрд рублей с 10 млрд рублей предельно допустимый уровень капитализации высокотехнологичной компании в первую неделю после допуска к биржевым торгам, непревышение этого уровня является условием освобождения доходов организации при реализации акций... читать дальше

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ПАО "МТС" приобрело по оферте 7 млн 447,887 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 74,48% бондов данной серии.... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 74,48% бондов данной серии.... читать дальше

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Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) в 2017 году упала более чем в 4 раза - до 100,297 млрд рублей с 411,425 млрд рублей в 2016 году, сообщила компания. Результат из отчета точно совпал с опубликованными тремя часами ранее... Результат из отчета точно совпал с опубликованными тремя часами ранее... читать дальше

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Ведущие предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" - кондитерский концерн "Бабаевский", фабрики "Красный Октябрь" и "Рот Фронт" - в 2017 году существенно увеличили чистую прибыль, следует из их бухгалтерской отчетности. Так, чистая прибыль концерна "Бабаевский" в... Так, чистая прибыль концерна "Бабаевский" в... читать дальше

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