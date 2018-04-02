ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 апреля в размере 57,285 руб.

2 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 57,285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,01 коп.

.

апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-281 на 51 млрд 967,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Американские сети универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor пострадали от хакерской атаки, в результате которой были украдены данные о платежных картах миллионов покупателей, пишет The Wall Street Journal. Согласно данным Gemini Advisory, работающей в сфере... Согласно данным Gemini Advisory, работающей в сфере... читать дальше

.

Президенты России и Турции во время встречи в Анкаре обсудят вопросы отмены оставшихся барьеров в двусторонней торговле и расширения номенклатуры сельхозпродукции, поставляемой из России и Турции на национальные рынки, сообщил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге в... читать дальше

.

Альфа-банк установил ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-12 в размере 6,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-12 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона по итогам... Банк завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-12 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона по итогам... читать дальше

.

Значительный импорт пищевой продукции, в частности растительных жиров, из третьих стран может угрожать развитию сельского хозяйства в России и Белоруссии, заявил в понедельник на пресс-конференции посол РФ в Белоруссии Александр Суриков. Так он прокомментировал предложение... читать дальше

.

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,35 пункта (0,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2294,08... читать дальше

.

ЦБ РФ в целом за все время выделил в виде ликвидности санируемым банку "Открытие" 710 млрд рублей, Бинбанку - 418 млрд рублей, Промсвязьбанку - 330 млрд рублей, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев. "Было выдано на группу банка "ФК Открытие" 710... "Было выдано на группу банка "ФК Открытие" 710... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,86/57,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...

.

Объем ВВП России за 2017 год составил в текущих ценах 92 трлн 037,2 млрд рублей, говорится в сообщении Федеральной служба госстатистики (Росстата). Относительно 2016 года рост экономики составил 1,5%. Показатель совпал с предварительной оценкой Росстата. Индекс-дефлятор по... читать дальше

.

по итогам января-февраля 2018 года Профицит республиканского бюджета Белоруссии составил 1,09 млрд белорусских рублей, или 6,3% ВВП, говорится в материалах министерства финансов. Доходы республиканского бюджета получены в объеме 3,64 млрд бел. рублей (17,7% - здесь и... Доходы республиканского бюджета получены в объеме 3,64 млрд бел. рублей (17,7% - здесь и... читать дальше

.

Депутаты Госдумы готовы перевести обсуждение о возможности введения в РФ механизма страхования ответственности организаторов массовых мероприятий в профессиональную плоскость, сообщил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что... Он напомнил, что... читать дальше

.

Японский автоконцерн Toyota начал сегодня серийное производство восьмого поколения модели Camry на своем заводе в Петербурге, сообщает пресс-служба российского подразделения компании. Переход на новую платформу GA-K архитектуры TNGA потребовал серьезного... Переход на новую платформу GA-K архитектуры TNGA потребовал серьезного... читать дальше

.

Во вторник, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,88 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

Во вторник, 3 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75550,35 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

Во вторник, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2870,59 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

ЦБ РФ создаст банк "плохих" активов на базе санируемого банка "Траст", сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев. На его баланс будут переданы проблемные активы объемом 1,1 трлн рублей, ЦБ в свою очередь выдаст ему кредит на эту сумму под 0,5%. В.Поздышев также сообщил,... читать дальше

.