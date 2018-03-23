Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,1452 руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1452 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,9825 руб., максимальный - 57,34 руб. К этому времени было заключено 26265 сделок. Объем торгов составил 198881,23 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,1375 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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