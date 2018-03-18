ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,4942 руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 57,4942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,54 коп.

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Арбитражный суд Татарстана признал ООО "Страховая группа "АСКО" (Набережные Челны) банкротом, следует из картотеки арбитражных дел. Суд ввел конкурсное производство сроком на один год - до 15 марта 2019 года. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию... Суд ввел конкурсное производство сроком на один год - до 15 марта 2019 года. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию... читать дальше

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Явка на выборах президента РФ по России приближается к 58%. Согласно данным, размещенным на интерактивном экране в информационном центре ЦИК, на выборах президента РФ на 18.30 по Москве проголосовали 57,74% избирателей. Ранее ЦИК сообщал, что явка на выборах президента... Ранее ЦИК сообщал, что явка на выборах президента... читать дальше

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Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, возможно, были отравлены через вентиляционную систему автомобиля, сообщил в воскресенье американский телеканал ABC со ссылкой на собственные источники. У британских представителей сейчас сложилась более четкая картина... читать дальше

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Голосование на выборах президента России завершилось в 20 регионах на востоке страны, идет подсчет голосов. Согласно данным, размещенным на интерактивных экранах в информационном центре ЦИК, на данный момент избирательные участки закрылись в 20 регионах страны: в Сахалинской,... читать дальше

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Явка на выборах президента РФ в целом по стране на 17:08 по Москве превысила 50% и составила 51,9%, заявил заместитель председатель ЦИК РФ Николай Булаев. Ранее, объявляя данные по явке на 10:00, глава ЦИК Элла Панфилова сообщала о высокой активности избирателей. По ее словам,... читать дальше

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По данным на 15:00, в столице проголосовали 40% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье. "В 2012 году на выборах президента было 34,15%", - сказал Горбунов. Председателя Мосгоризбиркома спросили о количестве жалоб,... читать дальше

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ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Нижний Новгород) в 2017 году увеличило чистую прибыль в 3,1 раза по сравнению с показателем 2016 года - до 11,353 млрд рублей, говорится в аудированной отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 16,1% - до 91,002 млрд... Выручка выросла на 16,1% - до 91,002 млрд... читать дальше

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Международные наблюдатели из 20 стран, в числе которых США, Великобритания и Украина, следят за ходом голосования на выборах президента РФ в Крыму, заявил председатель крымского избиркома Михаил Малышев в воскресенье. "Международные наблюдатели прибыли в Крым из 20 стран, среди... читать дальше

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Почти 35% избирателей проголосовали на выборах президента РФ, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев в воскресенье. "На 12:00 сегодняшнего дня явка - 34,72%", - сказал Булаев. Он отметил, что информация о явке избирателей на территории страны будет вестись практически в... читать дальше

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Паралимпийская команда России заняла второе место в медальном зачете завершившихся в Пхенчхане зимних Игр-2018. На счету команды восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Первое место заняла сборная США (13, 15, 8), третье - команда Канады (8, 4, 16). Больше... читать дальше

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Депутаты проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) переизбрали Ли Кэцяна на пост премьера Госсовета КНР на второй срок. Кандидатура Ли Кэцяна в качестве главы правительства была выдвинута... читать дальше

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Избирательные участки в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве), начался подсчет голосов. Избиркомы отмечают в целом явку жителей этих регионов выше в сравнении с прошлыми выборами главы... читать дальше

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Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой результат на выборах, который позволит ему снова возглавить страну. "Любой. Что даёт право исполнять должность президента", - сказал он, отвечая на вопрос,... читать дальше

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Голосование на выборах президента России проходит на всех избирательных участках страны и за рубежом, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье. "В настоящее время работают все избирательные участки на территории нашей страны. Избирательные участки на Чукотке и Камчатке уже... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 57,4942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,54 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 70,8099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,48 коп.

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