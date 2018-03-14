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14 марта 2018 года 15:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 марта
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14 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2425,42 (+11,5) руб./грамм; на серебро - 30,22 (+0,1) руб./грамм; на платину - 1773,82 (+14,68) руб./грамм; на палладий - 1837,89 (+42,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.14 марта 2018 года 19:15
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