Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1916,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3107,77 млрд руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 марта составили по Российской Федерации 1916,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1588,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2094,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1749,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 марта составили 3107,77 млрд руб. против 2917,64272 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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