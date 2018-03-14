ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,1564 руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 70,1564 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 35,92 коп.

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Чистый убыток германской adidas AG, второго по величине в мире производителя спортивных товаров, в четвертом квартале 2017 года вырос в 4 раза и составил 41 млн евро против убытка в 10 млн евро за тот же период предыдущего года. Убыток увеличился из-за изменения в... Убыток увеличился из-за изменения в... читать дальше

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4 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-268 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9806% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,08% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,08% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 660 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,9372 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день почти не изменился и составил 56,9372 руб.... читать дальше

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По итогам января-февраля 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $327 млн 123,75 тыс., что на 38,9% больше аналогичного периода 2017 года, сообщили "Интерфаксу" в Государственном таможенном комитете республики (ГТК). По данным ГТК, на долю... По данным ГТК, на долю... читать дальше

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В январе 2018 года нерезиденты увеличили инвестиции в российские ОФЗ на 40 млрд рублей, или на 1,8%, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ по номинальной стоимости облигаций на 1 февраля 2018 года составил 2,27 трлн рублей против 2,23 трлн рублей... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 592,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Global Ports получил по итогам 2017 года чистый убыток по МСФО в размере $53 млн, следует из отчетности компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток в размере $23 млн. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток в размере $23 млн. Выручка компании за отчетный период почти не изменилась и составила... Выручка компании за отчетный период почти не изменилась и составила... читать дальше

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Программа по совершенствованию системы промышленной безопасности будет принята в компании "АЛРОСА", сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Якутии. "Авария на руднике "Мир" и последующее расследование показали, что система управления охраны труда и... "Авария на руднике "Мир" и последующее расследование показали, что система управления охраны труда и... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0277 руб. Минимальный курс юаня составил 9,014 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,014 руб., максимальный -... читать дальше

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Ежегодное повышение зарплат в Японии в 2018 году составит порядка 2,3-2,4%, полагают некоторые аналитики, и если их прогноз сбудется, рост будет рекордным за 20 лет, пишет Nasdaq. Вместе с тем ранее премьер-министр страны Синдзо Абе призывал компании увеличить зарплаты... Вместе с тем ранее премьер-министр страны Синдзо Абе призывал компании увеличить зарплаты... читать дальше

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Школьные учителя в России в прошлом году по сравнению с 2016 годом стали получать на 1,6 тыс. рублей больше, преподаватели вузов - на 8,7 тыс., заявляют в Минобрнауки РФ. "В абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 2017 году в сравнении с 2016... "В абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 2017 году в сравнении с 2016... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,0094... читать дальше

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Страховать ответственность минимум на 10 млн руб. в год за причинение убытков должнику коллекторы обязаны с 1 января 2017 г. В прошлом году купить страховку пришлось 173 агентствам, чтобы попасть в госреестр, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП),... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в прошлом году выявило неправомерные операции со вкладами в банках с отозванной лицензией на общую сумму 15,4 млрд рублей, говорится отчете АСВ за 2017 год. В прошлом году произошел 41 страховой случай с общим объемом страховой... В прошлом году произошел 41 страховой случай с общим объемом страховой... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 57,0237 руб. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 8,78 коп. К последней сделке во вторник доллар почти не... По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 8,78 коп. К последней сделке во вторник доллар почти не... читать дальше

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