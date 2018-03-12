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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9715 руб.
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12 марта 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9715 руб.
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12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9715 руб. Минимальный курс юаня составил 8,942 руб., максимальный - 9,0009 руб. Было заключено 63 сделки. Объем торгов составил 206,88 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,99 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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