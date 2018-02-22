Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,7333 руб.

22 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,7333 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,56 руб., максимальный - 56,9925 руб. Было заключено 10606 сделок. Объем торгов составил 70498,28 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,5925 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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