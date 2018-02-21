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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1804,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3221,76 млрд руб.
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21 февраля 2018 года 09:39

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1804,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3221,76 млрд руб.

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21 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 февраля составили по Российской Федерации 1804,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1451,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1688,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1333,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 февраля составили 3221,76 млрд руб. против 3232,59724 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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