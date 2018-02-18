ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,3554 руб.

18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 56,3554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,64 коп.

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Олимпийская команда России вошла в число первых пяти лучших сборных по общему числу медалей, завоеванных на зимних Играх в Пхенчхане. После воскресного розыгрыша наград в активе россиян стало 11 медалей - 3 серебряные, 8 бронзовых. По этому показателю команда занимает пятое... читать дальше

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Государственные и муниципальные научные учреждения могут получить право осуществлять закупки товаров, работ, услуг у единственных поставщиков, следует из законопроекта о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ). Документ внесен на рассмотрение Госдумы... Документ внесен на рассмотрение Госдумы... читать дальше

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Арбитражный суд Москвы отказал санируемому Промсвязьбанку в лице бывшего предправления Дмитрия Ананьева в принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия двух приказов и одного предписания ЦБ РФ, следует из судебных материалов. Истец просит признать приказы и... читать дальше

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Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером Игр-2018 в Пхенчхане, показав третий результат в воздушной акробатике.

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Пожарно-спасательные подразделения завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин. "МЧС России, Следственным комитетом и МАК подписан акт о прекращении... читать дальше

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Олимпийская команда России стала серебряным призером лыжной эстафетной гонки (4х10 км) среди мужчин на Играх-2018. В составе российской команды выступили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Первое место заняла сборная Норвегии, которая... читать дальше

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В Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились более 60 человек, сообщает в воскресенье агентство ИРНА. По его информации, крушение воздушного судна произошло вблизи города Семиром (провинция Исфахан). Самолет пропал с экранов радаров менее чем через час после... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 70,6471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,47 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 56,3554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,64 коп.

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Совет директоров "Роснефти" планирует 19 февраля рассмотреть программу разработки месторождения Зохр (Zohr) на блоке Шорук в Египте, говорится в сообщении компании. Кроме того, повестка дня совета включает рассмотрение сделок с заинтересованностью и исполнение программы... Кроме того, повестка дня совета включает рассмотрение сделок с заинтересованностью и исполнение программы... читать дальше

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Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66... Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66... читать дальше

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Заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран, в частности, в Brexit и каталонский референдум, являются ошибочным стереотипом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой... читать дальше

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Новикомбанк, принадлежащий "Ростеху", не намерен отдавать бизнес в сфере ОПК Промсвязьбанку, на базе которого власти решили сделать опорную кредитную организацию для гособоронзаказа: все и так хорошо работает, считает госкорпорация. "Речи о передаче кредитных... "Речи о передаче кредитных... читать дальше

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Более 4,5 млн россиян не могли выехать в прошлом году за рубеж из-за долгов вследствие наложенного приставами временного запрета в качестве меры принудительного взыскания, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). "В течение 2017 года территориальными органами... читать дальше

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Утверждения о том, что 13 человек из коммерческой структуры, расположенной в России, могли подвергнуть опасности США, просто смехотворны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Не являясь специалистом, тем не менее, позволю себе... читать дальше

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Российские лыжницы заняли третье место в женской эстафете (4х5 км), прошедшей в рамках зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Таким образом, они завоевали бронзовые медали. В составе российской команды выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.... читать дальше

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