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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,3554 руб.
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В январе промпроизводство в РФ, по данным Росстата, выросло на 2,9% после двух месяцев падения. При этом аналитики ожидали снижение показателя на 0,1%. Рост промпроизводства со снятой сезонностью ускорился до 2,4%
 
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18 февраля 2018 года 12:44

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,3554 руб.

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18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 56,3554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,64 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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18 февраля 2018 года 12:48
В Иране потерпел крушение самолет с 60 пассажирами
В Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились более 60 человек, сообщает в воскресенье агентство ИРНА. По его информации, крушение воздушного судна произошло вблизи города Семиром (провинция Исфахан). Самолет пропал с экранов радаров менее чем через час после...    читать дальше
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18 февраля 2018 года 12:44
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,6471 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 70,6471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,47 коп.
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18 февраля 2018 года 12:44
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,3554 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 56,3554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,64 коп.
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17 февраля 2018 года 18:08
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Совет директоров "Роснефти" планирует 19 февраля рассмотреть программу разработки месторождения Зохр (Zohr) на блоке Шорук в Египте, говорится в сообщении компании.

Кроме того, повестка дня совета включает рассмотрение сделок с заинтересованностью и исполнение программы...    читать дальше
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17 февраля 2018 года 18:07
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Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66...    читать дальше
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17 февраля 2018 года 16:19
С.Лавров назвал иррациональным мифом заявления о "всемогущей российской угрозе"
Заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран, в частности, в Brexit и каталонский референдум, являются ошибочным стереотипом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой...    читать дальше
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17 февраля 2018 года 15:33
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"Речи о передаче кредитных...    читать дальше
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17 февраля 2018 года 14:17
Более 4,5 млн россиян не могли выехать в прошлом году за рубеж из-за долгов
Более 4,5 млн россиян не могли выехать в прошлом году за рубеж из-за долгов вследствие наложенного приставами временного запрета в качестве меры принудительного взыскания, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). "В течение 2017 года территориальными органами...    читать дальше
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17 февраля 2018 года 14:06
Обвинения во вмешательстве 13-и россиян в выборы в США смехотворны - Косачев
Утверждения о том, что 13 человек из коммерческой структуры, расположенной в России, могли подвергнуть опасности США, просто смехотворны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Не являясь специалистом, тем не менее, позволю себе...    читать дальше
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17 февраля 2018 года 13:46
Российские лыжницы заняли третье место в женской эстафете
Российские лыжницы заняли третье место в женской эстафете (4х5 км), прошедшей в рамках зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Таким образом, они завоевали бронзовые медали. В составе российской команды выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская....    читать дальше
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