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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,3554 руб.
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18 февраля 2018 года 12:44
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,3554 руб.
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18 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 56,3554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,64 коп.
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18 февраля 2018 года 16:52
Олимпийская команда России вошла в число первых пяти лучших сборных по общему числу медалей, завоеванных на зимних Играх в Пхенчхане. После воскресного розыгрыша наград в активе россиян стало 11 медалей - 3 серебряные, 8 бронзовых. По этому показателю команда занимает пятое... читать дальше
.18 февраля 2018 года 16:50
Государственные и муниципальные научные учреждения могут получить право осуществлять закупки у единственных поставщиков
Государственные и муниципальные научные учреждения могут получить право осуществлять закупки товаров, работ, услуг у единственных поставщиков, следует из законопроекта о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ). Документ внесен на рассмотрение Госдумы... читать дальше
.18 февраля 2018 года 15:19
Cуд отказал санируемому Промсвязьбанку приостановления действия двух приказов и одного предписания ЦБ РФ
Арбитражный суд Москвы отказал санируемому Промсвязьбанку в лице бывшего предправления Дмитрия Ананьева в принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия двух приказов и одного предписания ЦБ РФ, следует из судебных материалов. Истец просит признать приказы и... читать дальше
.18 февраля 2018 года 15:16
Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призером Игр-2018 в Пхенчхане, показав третий результат в воздушной акробатике.
.18 февраля 2018 года 13:07
Пожарно-спасательные подразделения завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин. "МЧС России, Следственным комитетом и МАК подписан акт о прекращении... читать дальше
.18 февраля 2018 года 12:50
Олимпийская команда России стала серебряным призером лыжной эстафетной гонки (4х10 км) среди мужчин на Играх-2018. В составе российской команды выступили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Первое место заняла сборная Норвегии, которая... читать дальше
.18 февраля 2018 года 12:48
В Иране потерпел крушение самолет, на борту которого находились более 60 человек, сообщает в воскресенье агентство ИРНА. По его информации, крушение воздушного судна произошло вблизи города Семиром (провинция Исфахан). Самолет пропал с экранов радаров менее чем через час после... читать дальше
.18 февраля 2018 года 12:44
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 70,6471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,47 коп.
.18 февраля 2018 года 12:44
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 февраля, составляет 56,3554 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,64 коп.
.17 февраля 2018 года 18:08
Совет директоров "Роснефти" планирует 19 февраля рассмотреть программу разработки месторождения Зохр (Zohr) на блоке Шорук в Египте, говорится в сообщении компании. Кроме того, повестка дня совета включает рассмотрение сделок с заинтересованностью и исполнение программы... читать дальше
.17 февраля 2018 года 18:07
Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66... читать дальше
.17 февраля 2018 года 16:19
Заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран, в частности, в Brexit и каталонский референдум, являются ошибочным стереотипом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой... читать дальше
.17 февраля 2018 года 15:33
Новикомбанк, принадлежащий "Ростеху", не намерен отдавать бизнес в сфере ОПК Промсвязьбанку, на базе которого власти решили сделать опорную кредитную организацию для гособоронзаказа: все и так хорошо работает, считает госкорпорация. "Речи о передаче кредитных... читать дальше
.17 февраля 2018 года 14:17
Более 4,5 млн россиян не могли выехать в прошлом году за рубеж из-за долгов вследствие наложенного приставами временного запрета в качестве меры принудительного взыскания, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). "В течение 2017 года территориальными органами... читать дальше
.17 февраля 2018 года 14:06
Утверждения о том, что 13 человек из коммерческой структуры, расположенной в России, могли подвергнуть опасности США, просто смехотворны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Не являясь специалистом, тем не менее, позволю себе... читать дальше
.17 февраля 2018 года 13:46
Российские лыжницы заняли третье место в женской эстафете (4х5 км), прошедшей в рамках зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Таким образом, они завоевали бронзовые медали. В составе российской команды выступили Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.... читать дальше
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