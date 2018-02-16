.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,4739 руб.
.
16 февраля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,4739 руб.
|0
16 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4739 руб. Минимальный курс евро составил 69,92 руб., максимальный - 70,73 руб. К этому времени было заключено 4648 сделок. Объем торгов составил 24531,74 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,085 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 февраля 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,18 пункта (0,449%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2255,27 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию... читать дальше
.16 февраля 2018 года 19:31
Внешэкономбанк утвердил три выпуска краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К008 - ПБО-001Р-К010 общим объемом 53,9 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем выпуска ПБО-001Р-К008 составит 13 млрд 939,999 млн рублей. Срок обращения 29 дней.... читать дальше
.16 февраля 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 16 февраля снизилась на 0,50% и составила 25236,276 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 25236,276 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 126,055 млрд руб., или на...
.16 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,3663 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2938 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,3663 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.16 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9727 руб. Минимальный курс юаня составил 8,941 руб., максимальный - 8,9919... читать дальше
.16 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4739 руб. Минимальный курс евро составил 69,92 руб.,... читать дальше
.16 февраля 2018 года 18:57
Рынок акций РФ растерял "бычий" настрой из-за фиксации прибыли игроками в конце недели и завершил торги разнонаправленно. В Азии в пятницу рынки показали смешанную динамику (Япония выросла на 1,1%), значительное число торговых площадок были закрыты в связи с... читать дальше
.16 февраля 2018 года 18:48
Индекс потребительского доверия в США в феврале 2018 года подскочил с 95,7 пункта в январе до 99,9 пункта - максимального уровня с октября прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Февральское значение индекса является вторым из... читать дальше
.16 февраля 2018 года 18:40
Американские фондовые индексы, открывшие торги в пятницу снижением, перешли к росту в ходе сессии. Таким образом, подъем рынка отмечается по итогам шестой сессии подряд. По данным на закрытие рынка в четверг, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 прибавили более 4% с... читать дальше
.16 февраля 2018 года 18:36
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером опустился ниже 70 руб. впервые со 2 февраля, доллар торгуется выше 56 руб. Курс евро в 18:12 мск составил 69,97 руб., опустившись на 55 коп. к уровню закрытия предыдущего дня и на 70 коп. ниже курса,... читать дальше
.16 февраля 2018 года 18:29
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ, входит в группу "Московская биржа") на уровне "BBB-", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз изменения... читать дальше
.16 февраля 2018 года 18:24
Россия в 2018 году способна выйти на первое место в мире по объему экспорта пшеницы и увеличить долю на мировых рынках кукурузы и ячменя, считает заместитель директора новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Татьяна Ковтун. "У России в 2018 году есть... читать дальше
.16 февраля 2018 года 17:55
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 711 тыс. 599 облигации серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 14,23% выпуска на 711,59 млн... читать дальше
.16 февраля 2018 года 17:52
Методы идентификации личности в рамках услуг на веб-ресурсе ФНС в будущем могут пополниться анализом голоса, лица и дактилоскопией, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. "Мы изучаем возможности идентифицировать персону без удостоверяющего центра и определять личность по... читать дальше
.16 февраля 2018 года 17:41
Альфа-банк установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии БО-40 объемом 10 млрд рублей в размере 7,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,49% годовых. Ставка 2-6-го купонов... читать дальше
.16 февраля 2018 года 17:40
Московская биржа" 16 февраля зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Инфовотч" (InfoWatch) серии 001P объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен номер 4-59384-H-001P-02E В рамках программы бумаги могут размещаться на срок... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.