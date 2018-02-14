ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,7701 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 57,7701 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,70 коп.

.

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий очередность направления средств заемщика при оплате за потребительский кредит. По действующему законодательству, в том случае, если средств заемщика недостаточно для погашения кредита,... По действующему законодательству, в том случае, если средств заемщика недостаточно для погашения кредита,... читать дальше

.

Возможное введение торговых санкций США против Китая причинит ущерб глобальной экономике, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Любые односторонние действия и протекционизм ухудшат состояние глобальной экономики и помешают ее восстановлению", - приводят западные СМИ... "Любые односторонние действия и протекционизм ухудшат состояние глобальной экономики и помешают ее восстановлению", - приводят западные СМИ... читать дальше

.

В четверг, 15 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3824,83 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В четверг, 15 февраля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 88619,98 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

Египет сегодня разместил три транша долларовых евробондов со сроками обращения 5, 10 и 30 лет в общей сложности на $4 млрд, пишет Financial Times. Средневзвешенная доходность при размещении 30-летних бумаг на $1,5 млрд составила 7,903%. Египетские евробонды на 5 и 10... Средневзвешенная доходность при размещении 30-летних бумаг на $1,5 млрд составила 7,903%. Египетские евробонды на 5 и 10... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1255 руб. Минимальный курс евро составил 70,715 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 70,715 руб., максимальный -... читать дальше

.

В ходе торгов в среду цены на нефть снижаются в направлении минимумов за 7 недель на сигналах о том, что товарные запасы нефти в США выросли третью неделю подряд. Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 потерял $0,19 (0,30%) и составил... Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 потерял $0,19 (0,30%) и составил... читать дальше

.

В 4-м квартале китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил чистую прибыль почти на 1% - до 4,159 млрд юаней ($639 млн) против 4,129 млрд юаней за аналогичный период 2016 года. В расчете на ADR чистая прибыль выросла октябре-декабре до 12,38 юаня с 11,4 юаня, скорректированная... читать дальше

.

ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2463,96 (-5,2) руб./грамм; на серебро - 30,75 (+0,24) руб./грамм; на платину - 1801,56 (-1,93) руб./грамм; на палладий - 1831,19 (-3,87) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Египет в среду разместил три транша долларовых евробондов со сроками обращения 5, 10 и 30 лет в общей сложности на $4 млрд, пишет Financial Times. Самым большим был транш 30-летних бумаг - на $1,5 млрд, средневзвешенная доходность при размещении составила 7,903%.... Самым большим был транш 30-летних бумаг - на $1,5 млрд, средневзвешенная доходность при размещении составила 7,903%.... читать дальше

.

Доходность пенсионных накоплений, размещенных Пенсионным фондом в прошлом году, составила 8,8%, сообщает пресс-служба ПФР. "Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по... "Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года составила 103,8867% от номинала, что соответствует доходности 7,40% годовых, говорится в... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5 пункта (0,222%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2245,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2259,06 (+0,37%) пункта, минимальное - 2243,65 (-0,31%)... читать дальше

.

Трендовая инфляция в январе замедлилась до 5,3%. "Оценка годовых темпов трендовой инфляции в январе 2018 года снизилась до уровня 5,3% с 5,4% в декабре 2017 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ.. Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка... Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка... читать дальше

.

Риксбанк (центральный банк Швеции) в текущем году планирует впервые за семь лет приступить к повышению процентных ставок. "Во втором полугодии начнется медленное повышение ставки репо", - говорится в коммюнике по итогам февральского заседания Риксбанка. "Во втором полугодии начнется медленное повышение ставки репо", - говорится в коммюнике по итогам февральского заседания Риксбанка. Однако... Однако... читать дальше

.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает недопустимым искусственное сужение рынка авиаперевозок в связи с периодически происходящими авиакатастрофами: монополию, по ее словам, допускать нельзя. "Искусственно зачищать рынок, мне кажется, нельзя. Конкуренция во... "Искусственно зачищать рынок, мне кажется, нельзя. Конкуренция во... читать дальше

.