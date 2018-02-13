Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 февраля

13 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2469,16 (+3,8) руб./грамм; на серебро - 30,51 (0,0) руб./грамм; на платину - 1803,49 (+1,62) руб./грамм; на палладий - 1835,06 (-5,98) руб./грамм.

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Владельцы облигаций ПАО "Сибирский гостинец" (MOEX: SIBG) серии БО-001Р-01 объемом 150 млн рублей на собрании 12 февраля одобрили предложение компании по реструктуризации долга, говорится в сообщении эмитента. В частности, владельцы облигаций отказались от права... В частности, владельцы облигаций отказались от права... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приняло решение отложить размещение долларовых еврооблигаций из-за высокой волатильности рынка, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. "ГТЛК хотела бы поблагодарить инвесторов за доверие и... "ГТЛК хотела бы поблагодарить инвесторов за доверие и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,51 пункта (1,374%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2250,63 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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АО "Новая перевозочная компания" (НПК, "дочка" Globaltrans) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-01 объемом 5 млрд рублей в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го... Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го... читать дальше

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ПАО "РусГидро"выкупило в рамках оферты 8 млн 102,949 тыс. облигаций 7-й серии и 9 млн 701,414 тыс. облигаций 8-й серии, говорится в сообщениях эмитента. Объем каждой серии составляет 10 млн облигаций, таким образом, компания выкупила 81% облигаций 7-й серии и 97%... Объем каждой серии составляет 10 млн облигаций, таким образом, компания выкупила 81% облигаций 7-й серии и 97%... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 25064,926 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 165,080 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3001 руб. Минимальный курс евро составил 71,0675 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,0675 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7949 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 495 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1196 руб. Минимальный курс юаня составил 9,106 руб., максимальный - 9,15... Минимальный курс юаня составил 9,106 руб., максимальный - 9,15... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-001Р-К007 объемом 17 млрд рублей в размере 7,05% годовых, говорится в сообщении банка. Как сообщалось, ВЭБ 14 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на данные... Как сообщалось, ВЭБ 14 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на данные... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, несмотря на просевшую к вечеру нефть. Во вторник позитивная динамика индексов преобладала в Азии (Китай вырос на 1,2%), за исключением просевшей на 0,7% Японии из-за укрепления иены, в Европе наблюдалась смешанная динамика. ... Во вторник позитивная динамика индексов преобладала в Азии (Китай вырос на 1,2%), за исключением просевшей на 0,7% Японии из-за укрепления иены, в Европе наблюдалась смешанная динамика. ... читать дальше

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ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-05R номинальным объемом 20 млрд рублей в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 13 февраля с 11:00... Сбор заявок прошел 13 февраля с 11:00... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер считает, что резкие колебания, отмеченные на фондовом рынке США за последние 10 сессий, по-прежнему "далеки" от того, чтобы нанести ущерб американской экономике. "Я ожидаю, что экономика справится... "Я ожидаю, что экономика справится... читать дальше

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Bayer подал в суд на Федеральную антимонопольную службу РФ из-за сделки с Monsanto, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев, выступая на встрече с депутатами "Единой России" в Госдуме. "Мы требуем от них в обмен на согласие антимонопольного органа передачи значительной... "Мы требуем от них в обмен на согласие антимонопольного органа передачи значительной... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 12-20-го купонов облигаций 12-й серии в размере 7,52% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в октябре 2012 года. Ставка текущего 11-го купона - 9,5% годовых.... Облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в октябре 2012 года. Ставка текущего 11-го купона - 9,5% годовых.... читать дальше

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Американские фондовые индексы падают во вторник после подъема по итогам предыдущих двух сессий. За две сессии роста Dow Jones прибавил 1,7%, однако по данным на закрытие предыдущей сессии индекс был существенно ниже пикового уровня, зафиксированного 26 января - на... За две сессии роста Dow Jones прибавил 1,7%, однако по данным на закрытие предыдущей сессии индекс был существенно ниже пикового уровня, зафиксированного 26 января - на... читать дальше

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