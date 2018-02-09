Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 февраля

9 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 10 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2461,36 (+30,35) руб./грамм; на серебро - 30,57 (-0,38) руб./грамм; на платину - 1817,9 (+11,86) руб./грамм; на палладий - 1814,16 (-21,55) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 30,12 пункта (1,352%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2197,12 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37760,085 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 693,218 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,1983 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4875 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3416 руб. Минимальный курс евро составил 71,015 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,015 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2021 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1747 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1747 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся резким снижением, и завершил пятницу падением индикаторов. Фондовые индикаторы Европы снижались весь день. Фондовые индикаторы Европы снижались весь день. Азиатские рынки акций продемонстрировали существенное снижение, завершив одну из худших за много лет недель, вслед за... Азиатские рынки акций продемонстрировали существенное снижение, завершив одну из худших за много лет недель, вслед за... читать дальше

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В прошлом году НК "Роснефть" нарастила доказанные запасы углеводородов на 6%, обеспеченность запасами достигла 20 лет. Как говорится в сообщении компании, доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" на 31.12.2017 по классификации SEC составили 39,907 млрд барр. н.э.... Как говорится в сообщении компании, доказанные запасы углеводородов НК "Роснефть" на 31.12.2017 по классификации SEC составили 39,907 млрд барр. н.э.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ФосАгро" с "BB+" до "BBB-". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Рейтинг... Рейтинг... читать дальше

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В прошлом году внешнеторговый дефицит Литвы вырос на 11,5% по сравнению с позапрошлым годом - до 2,334 млрд евро, сообщил департамент статистики страны, ссылаясь на предварительные данные таможенных деклараций. В 2017 году объем литовского экспорта составил 26,429 млрд... В 2017 году объем литовского экспорта составил 26,429 млрд... читать дальше

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) готовит предложение о создании реестра недобросовестных ICO-компаний, криптовалютных фондов и сайтов, сообщил "Интерфаксу" советник руководителя исполкома фонда Дмитрий Петрожицкий. По его словам, ОНФ направит свое предложение на рассмотрение... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз рейтинга российской группы компаний "Пионер", которая занимается строительством жилой недвижимости, на "позитивный" со "стабильного". Как говорится в сообщении агентства, долгосрочный... Как говорится в сообщении агентства, долгосрочный... читать дальше

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По итогам 2017 года сальдо внешней торговли товарами и услугами Белоруссии сложилось положительное в размере $63,2 млн против отрицательного в $70,6 млн в 2016 году, говорится в сообщении Национального банка страны (НББ). По данным Нацбанка, оборот внешней торговли... По данным Нацбанка, оборот внешней торговли... читать дальше

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Лидер германской Социал-демократической партии Мартин Шульц не будет претендовать на министерскую должность в новом коалиционном правительстве Германии, передает "Немецкая волна". "Я отказываюсь от работы в федеральном правительстве. В то же время я искренне надеюсь,... "Я отказываюсь от работы в федеральном правительстве. В то же время я искренне надеюсь,... читать дальше

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ООО "Финконсалт" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 14 млрд рублей в размере 8% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15%... Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15%... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно растут в начале торгов в пятницу, но завершают неделю в минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:05 мск повысился на 205,1 пункта (0,86%) и составил 24065,56 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился к 17:54 мск на 30,6... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:05 мск повысился на 205,1 пункта (0,86%) и составил 24065,56 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился к 17:54 мск на 30,6... читать дальше

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Известный американский инвестор Джим Роджерс прогнозирует, что следующий "медвежий" цикл на рынке акций будет наиболее катастрофическим, чем любые другие спады, которые он повидал на своем веку. Ветеран инвестиционной отрасли, которому сейчас 75 лет, объясняет это... Ветеран инвестиционной отрасли, которому сейчас 75 лет, объясняет это... читать дальше

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