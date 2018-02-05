Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 февраля

5 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 6 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2434,36 (+11) руб./грамм; на серебро - 31,2 (+0,23) руб./грамм; на платину - 1809,7 (+2,54) руб./грамм; на палладий - 1889,81 (+3,38) руб./грамм.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,99 пункта (0,219%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2276,85 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Внешэкономбанк установил ставку купона облигаций серии ПБО-001Р-К006 объемом 20 млрд рублей в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении банка. Как сообщалось, Внешэкономбанк 6 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации данной... Как сообщалось, Внешэкономбанк 6 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации данной... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38830,017 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 380,487 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-К006 объемом 20 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Ритейлер "Лента" выкупил в рамках оферты 4 млн 461,535 тыс. облигаций серии БО-03, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена выкупа бумаг по оферте была равна номиналу. Таким образом, эмитент выкупил 89%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена выкупа бумаг по оферте была равна номиналу. Таким образом, эмитент выкупил 89%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6835 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 675 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9902 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9685 руб., максимальный - 9,05... Минимальный курс юаня составил 8,9685 руб., максимальный - 9,05... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5188 руб. Минимальный курс евро составил 70,35 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,35 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник снижением фондовых индикаторов на фоне дешевеющей нефти. На глобальном рынке акций продолжилась распродажа, вызванная как падением цен на товарных рынках, так и ростом опасений дальнейшего повышения ставок в США. В понедельник... В понедельник... читать дальше

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Курс биткойна упал в понедельник на 10%, опустившись до минимальной отметки с ноября на новости о том, что китайские регуляторы планируют заблокировать сайты, связанные с торговлей криптовалютами. Ранее ЦБ Китая запретил работу бирж криптовалют и первичные размещения... Ранее ЦБ Китая запретил работу бирж криптовалют и первичные размещения... читать дальше

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Минэкономразвития предлагает запретить участие иностранных инвесторов в концессионных соглашениях в сфере IT, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства. По словам источника, министерство подготовило проект закона о внесении изменений в закон "О... По словам источника, министерство подготовило проект закона о внесении изменений в закон "О... читать дальше

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АО "Агентство ипотечного жилищного кредитованию" (АИЖК) выкупило в рамках оферты 7 млн облигаций серии А31, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил весь... Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил весь... читать дальше

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Россия предложила беспошлинный ввоз на территорию ЕАЭС гражданских самолетов емкостью до 50 мест с массой пустого снаряженного аппарата от 20 до 90 т. Предложение установить нулевые ставки "на постоянной основе" внесено в Евразийскую экономическую комиссию, говорится на... Предложение установить нулевые ставки "на постоянной основе" внесено в Евразийскую экономическую комиссию, говорится на... читать дальше

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Реорганизация горнодобывающего концерна BHP Plc в единую компанию со штаб-квартирой в Австралии и листингом только в Сиднее может принести акционерам выгоду в размере почти $23 млрд, говорится в исследовании компании FTI Consulting Inc, выполненном по заказу инвестиционной... читать дальше

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Новый председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в первом официальном выступлении в понедельник пообещал эффективнее и доступнее разъяснять денежно-кредитную политику и планы американского ЦБ, пишет The Washington Post. Он также заявил о намерении... Он также заявил о намерении... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе 2018 года вырос самыми значительными темпами как минимум за 10 лет - 59,9 пункта с пересмотренных 56 пунктов в декабре, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Январское... Январское... читать дальше

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