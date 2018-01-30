Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1354,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2705,3 млрд руб.

30 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 1354,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1015,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1466,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1142,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 января составили 2705,3 млрд руб. против 2710,20978 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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