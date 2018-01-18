Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,6919 руб.

18 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6919 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,4625 руб., максимальный - 56,8325 руб. Было заключено 11852 сделки. Объем торгов составил 55997,24 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,5025 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.