Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2656,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2018,41 млрд руб.

16 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 января составили по Российской Федерации 2656,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2309 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2756,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2411,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 января составили 2018,41 млрд руб. против 2000,59889 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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