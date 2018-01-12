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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 января в размере 56,6019 руб.
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Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 2,5%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2017 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 2,5%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков
 
Путин назвал обоснованным консерватизм ЦБ в отношении криптовалют
Консерватизм Банка России в отношении регулирования криптовалют имеет под собой основания: криптовалюта ничем не обеспечена и не может быть инструментом накопления, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских...
 
Малому бизнесу готовят налоговые поблажки
Минэкономразвития направило в ведомства и бизнес-объединения проект "дорожной карты" по выполнению в 2018-2019 годах "Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года". В отличие от первого этапа 2016-2017 годов, когда...
 
Продажи новых авто в России в 2017 году выросли на 12% - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2017 года выросли на 14% - до 166,013 тыс. машин по сравнению со 145,665 тыс. в декабре 2016 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. В ноябре был...
 
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12 января 2018 года 12:26

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 января в размере 56,6019 руб.

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12 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 января, составляет 56,6019 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,38 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
12 января 2018 года 18:48
АИЖК: снижение ставки ЦБ РФ в конце 2017 г. будет способствовать дальнейшему снижению ставок по ипотеке
Второй месяц подряд темпы роста выданных кредитов держатся на уровне +70%, а с мая 2017 года составляют около 40% и более, отмечают эксперты АИЖК.

По данным Банка России за 11 месяцев 2017 года выдано 935,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,73 трлн руб. Это на 24%...    читать дальше
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12 января 2018 года 18:39
Total купила первую партию газа с "Ямал СПГ"
Французская Total, акционер проекта "Ямал СПГ", закупила первую партию сжиженного природного газа с проекта, сообщили "Интерфаксу" в "Ямал СПГ".

По словам представителя компании, партия погружена в четверг в порту Сабетта на танкер Boris Vilkitsky ("Борис Вилькицкий") и...    читать дальше
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12 января 2018 года 18:27
Президент Анголы одобрил сделку по увеличению участия "АЛРОСА" в ГРО "Катока"
Президент Республики Ангола Жоау Лоуренсу подписал указ, разрешающий перераспределение 16,4% доли уставного капитала горнорудного общества "Катока" (Catoca) в пользу компании Wargan Holdings Limited, которая на 100% принадлежит АК "АЛРОСА" (ПАО), сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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12 января 2018 года 18:18
Фунт усилил рост на сообщениях о мягкой позиции Мадрида и Амстердама по Brexit
Фунт стерлингов усилил рост в пятницу и в паре с долларом США достиг максимума с июня 2016 года, когда проводился референдум о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), пишет Financial Times.

Укрепление фунта поддержали сообщения агентства Bloomberg о том, что...    читать дальше
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12 января 2018 года 18:16
Цена цинка обновила рекорд за десятилетие, золото на максимуме за 4 месяца
Цена цинка в пятницу обновила максимальный уровень за последние десять лет.

Котировки контрактов с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов в ходе торгов выросли на 0,7% - до $3 409 за тонну. Это самая высокая отметка с августа 2007 года, сообщает Daily...    читать дальше
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12 января 2018 года 18:09
Дворкович: для зарубежных интернет-магазинов НДС нужен, но к его администрированию надо готовиться
Вице-премьер Аркадий Дворкович считает целесообразным введение НДС для иностранных интернет-магазинов, о котором чиновников просит российский ритейл, но к его администрированию нужно подготовиться, чтобы не повредить бизнесу.

При этом куратор ритейла в правительстве...    читать дальше
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12 января 2018 года 17:59
ВЭБ утвердил два новых выпуска краткосрочных бондов на 30 млрд рублей
Внешэкономбанк (ВЭБ) утвердил выпуски облигаций серии ПБО-001Р-К003 объемом 10 млрд рублей и серии ПБО-001Р-К004 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях банка.

Срок обращения бумаг серии ПБО-001Р-К003 составит 14 дней, серии ПБО-001Р-К004 - 21 день. Номинал...    читать дальше
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12 января 2018 года 17:56
Все основные фондовые индексы США обновили внутридневные рекорды
Американские фондовые индексы растут в пятницу на данных об инфляции и розничных продажах, а также первых квартальных отчетах ведущих банков Уолл-стрит.

Все основные индексы обновили внутридневные рекорды.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48...    читать дальше
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12 января 2018 года 17:53
Wells Fargo увеличил чистую прибыль в 4-м квартале почти на 17%
Чистая прибыль Wells Fargo & Co., лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США, в четвертом квартале подскочила до $6,15 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, с $5,27 млрд, или $0,96 на акцию, за аналогичный период 2016 года. Без учета разовых факторов...    читать дальше
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12 января 2018 года 17:48
В этом году капвложения "ЛУКОЙЛа" планируются на прошлогоднем уровне
В 2018 году "ЛУКОЙЛ" планирует капвложения в объеме 550 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

По его словам, 80% от этой суммы будет реализовано на территории России.

"Компания инвестировала в прошлом году 550 млрд", - сказал...    читать дальше
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12 января 2018 года 17:37
Инфляция в Индии в декабре ускорилась до 5,2%, выше прогнозов
Потребительские цены в Индии(индекс CPI) в декабре 2017 года повысились на 5,21% в годовом выражении после роста на 4,88% в ноябре, говорится в докладе министерства статистики страны (MOSPI).

Аналитики в среднем ожидали менее значительно усиления инфляции - до 5,1%,...    читать дальше
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12 января 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,5547 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5547 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,43 руб.,...    читать дальше
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12 января 2018 года 17:25
Декабрьская инфляция в США в годовом выражении замедлилась до 2,1%
В декабре потребительские цены (индекс CPI) в США повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличились на 2,1% относительно декабря 2016 года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

В ноябре темпы роста потребительских цен составили...    читать дальше
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12 января 2018 года 17:22
Утильсбор на автомобили составит от 0% до 15% - Дворкович
Утилизационный сбор на автомобили будет индексирован "в разной степени" - от 0% до 15% и чуть выше в зависимости от ряда факторов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам в Ижевске в пятницу.

"Будет (проиндексирован), но в разной степени: по каким-то...    читать дальше
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12 января 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 15.01 по 21.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

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Публикация

Период

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12 января 2018 года 17:07
Денежная база в РФ в широком определении в декабре увеличилась на 12,5% - ЦБ
Денежная база в РФ в широком определении в декабре 2017 года выросла на 12,5% и составила на 1 января 2018 года 14 трлн 701,5 по сравнению с 13 трлн 069,9 млрд рублей на 1 декабря, следует из данных на сайте Банка России.

За год показатель вырос на 23,7%.

Объем...    читать дальше
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