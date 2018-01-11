Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 января

11 января. FINMARKET.RU -РФ с 12 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2418,56 (+1,9) руб./грамм; на серебро - 31,4 (+0,21) руб./грамм; на платину - 1788,47 (+27,6) руб./грамм; на палладий - 1982,71 (-26,83) руб./грамм.

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АО "Мечел" установило ставку 35-го купона облигаций 4-й серии в размере 11,125% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 19,42 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 19,42 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Как сообщалось, в июле 2016 года Банк России... Как сообщалось, в июле 2016 года Банк России... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7504 руб. Минимальный курс юаня составил 8,72 руб., максимальный - 8,7652... Минимальный курс юаня составил 8,72 руб., максимальный - 8,7652... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,939 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1767 руб. Минимальный курс евро составил 67,9 руб.,... Минимальный курс евро составил 67,9 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вместе с нефтью. Индексы МосБиржи и РТС обновили многомесячные максимумы за счет роста нефтяных бумаг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг разнонаправленным движением, японский рынок... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг разнонаправленным движением, японский рынок... читать дальше

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В 2017 году в Китае было отмечено сокращение продаж мобильных телефонов, а также выпуска на рынок новых моделей, свидетельствуют данные Китайского института информационно-телекоммуникационных технологий. Поставки телефонов на китайский рынок сократились на 12,3% - до... Поставки телефонов на китайский рынок сократились на 12,3% - до... читать дальше

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Латвийская airBaltic является самой пунктуальной авиакомпанией мира, свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG. В 2017 году airBaltic на 90,01% рейсов выполняла полеты в срок, то есть с опозданием не больше 15 минут. В первую тройку вошли также... В 2017 году airBaltic на 90,01% рейсов выполняла полеты в срок, то есть с опозданием не больше 15 минут. В первую тройку вошли также... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не хватает хорошо подготовленных специалистов рабочих профессий. "Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а... "Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а... читать дальше

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Объем субсидий, выделяемых государством на поддержку авиаперевозок по РФ в 2018г., составляет 7,2 млрд руб. "В федеральном бюджете предусмотрено почти 7,2 млрд рублей в качестве ассигнований в рамках программ субсидирования авиаперевозок пассажиров", - сообщили... "В федеральном бюджете предусмотрено почти 7,2 млрд рублей в качестве ассигнований в рамках программ субсидирования авиаперевозок пассажиров", - сообщили... читать дальше

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В 2017 году, по предварительным оценкам, россиянин тратил на кондитерские изделия в среднем 580-600 рублей в месяц против 500 рублей в 2016 году, подсчитали эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР). В то же время в декабре минувшего года россияне увеличили траты... читать дальше

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Банк "ДельтаКредит" выкупил по оферте 47 тыс. 13 облигаций серии 12-ИП по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска облигаций 12-ИП составляет 5 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 0,97% выпуска. Оферта исполнена в срок. Объем выпуска облигаций 12-ИП составляет 5 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 0,97% выпуска. Оферта исполнена в срок. Агентом... Агентом... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов. Инвесторы оценивают статданные из США и новости крупных компаний. Как стало известно в четверг, цены производителей в США (индекс PPI) в декабре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,6%... Как стало известно в четверг, цены производителей в США (индекс PPI) в декабре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,6%... читать дальше

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Российские авиакомпании в 2017 году увеличили международные перевозки на 35% относительно показателя за 2016 год, внутренние - на 10%, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов сегодня на пресс-конференции. "За 2017 год мы увеличили количество пассажиров, перевезенных... "За 2017 год мы увеличили количество пассажиров, перевезенных... читать дальше

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Правительство РФ может принять решение об ограничении цен на авиабилеты в период проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России. "Сейчас, в принципе, мы прорабатываем вопрос с правительством РФ о принятии постановления, аналогичного тому, которое... "Сейчас, в принципе, мы прорабатываем вопрос с правительством РФ о принятии постановления, аналогичного тому, которое... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9818 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,8225 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 56,8225 руб.,... читать дальше

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ОО "Регион-инвест" установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,53% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 47,52 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 47,52 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Компания в январе 2016 года... Компания в январе 2016 года... читать дальше

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