Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 декабря

26 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 27 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2353,75 (-18,94) руб./грамм; на серебро - 30,02 (-0,25) руб./грамм; на платину - 1692,85 (-13,63) руб./грамм; на палладий - 1908,17 (-15,36) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,03 пункта (0,381%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2097,03 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23834,196 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 130,623 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,4948 руб. Минимальный курс евро составил 68,3325 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,3325 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8212 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8069 руб., максимальный - 8,855... Минимальный курс юаня составил 8,8069 руб., максимальный - 8,855... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,733 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики, снизившись по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля. Индекс РТС незначительно вырос на фоне стабильной нефти. В Азии во вторник отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония, подрос Китай) на фоне пониженной... В Азии во вторник отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония, подрос Китай) на фоне пониженной... читать дальше

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Средняя стоимость авиатоплива в аэропортах Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - с ноября по декабрь выросла на 6,4%, до 45,1 тыс. руб. за тонну (без НДС), следует из статистики, опубликованной Росавиацией. Индекс цен на керосин в аэропортах... Индекс цен на керосин в аэропортах... читать дальше

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Фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах во вторник на фоне низкой активности торгов после Рождества. Эксперты ожидают, что текущая неделя будет вялой, учитывая отсутствие многих трейдеров перед Новым годом, пишет... Эксперты ожидают, что текущая неделя будет вялой, учитывая отсутствие многих трейдеров перед Новым годом, пишет... читать дальше

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АО "Вертолеты России" установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей в размере 8,8% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бонды проходил 26 декабря с 16:00 МСК до 17:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был... Сбор заявок на бонды проходил 26 декабря с 16:00 МСК до 17:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) оценивает замедление роста ВВП РФ в ноябре 2017 года до 0,1% к соответствующему периоду прошлого года после роста на 1,1% в октябре, на 1,9% в сентябре и на 2,3% в августе, говорится в обзоре ВЭБа. За январь-ноябрь 2017 года российская экономика... За январь-ноябрь 2017 года российская экономика... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному развитию ресурсной базы для реализации перспективных проектов производства сжиженного природного газа (СПГ) на основе применения современных отечественных технологий, сообщает... читать дальше

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Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City в октябре 2017 года вырос на 6,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 6,2% в сентябре. Темпы роста индекса стали максимальными с июля 2014 года и превзошли... Темпы роста индекса стали максимальными с июля 2014 года и превзошли... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, относящихся к сфере индустрии сжиженного природного газа (СПГ), сообщает сайт Кремля. "Минтрансу России принять... "Минтрансу России принять... читать дальше

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Правительством Саудовской Аравии разработало шестилетнюю программу с целью достижения баланса доходов и расходов. Программа предусматривает повышение цен на нефть и увеличение нефтяной выручки в 2023 году на 80% - до 801,4 млрд риялов ($214 млрд) по сравнению с 440 млрд риялов... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5452 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,7255 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,5475 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 57,5475 руб.,... читать дальше

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Аналитики Банка международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS).исследовали влияние на экономики США и Великобритании программ выкупа активов, реализовывавшихся Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Англии в период с 2008 года по середину 2011 года и... читать дальше

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