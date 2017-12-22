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22 декабря 2017 года 15:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 декабря
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22 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2377,44 (-5,82) руб./грамм; на серебро - 30,27 (-0,2) руб./грамм; на платину - 1709,89 (-10,93) руб./грамм; на палладий - 1927,37 (-9,96) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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