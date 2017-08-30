Запасы нефти в США упали за период с 18 августа по 25 августа на 5392 тыс. баррелей, бензина - выросли на 35 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, неизменности запасов бензина и повышения запасов дистиллятов на 157 тыс. баррелей.

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 19,76 пункта (0,993%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2008,88 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23553,994 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 202,859 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7529 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9039 руб. Минимальный курс евро составил 69,4775 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,4775 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6057 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,892 руб. Минимальный курс юаня составил 8,855 руб., максимальный - 8,9402... Минимальный курс юаня составил 8,855 руб., максимальный - 8,9402... читать дальше

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Совет директоров Нового банка развития БРИКС (НБР) утвердил предоставление кредитов на сумму более $1,4 млрд для реализации четырех проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в России, Китае, Индии, говорится в сообщении пресс-службы банка. В том числе... В том числе... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги в зеленой зоне, завершил среду в хорошем плюсе; индекс ММВБ превысил психологический рубеж в 2000 пунктов. Европейские фондовые индексы демонстрировали с утра уверенный рост. Европейские фондовые индексы демонстрировали с утра уверенный рост. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона... Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше

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Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что пока рано обсуждать возможность продления соглашения о сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК. "Я думаю, еще рано говорить об этом (продлении сделки о сокращении добычи нефти). Мы должны завершить тот цикл, который... "Я думаю, еще рано говорить об этом (продлении сделки о сокращении добычи нефти). Мы должны завершить тот цикл, который... читать дальше

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"Аэрофлот" улучшил прогноз роста пассажиропотока группы в текущем году с 12-14% до 13-15%, следует из презентации, опубликованной к телефонной конференции для инвесторов. Пассажирооборот группы теперь прогнозируется на уровне 12-14%, тогда как в начале года показатель... Пассажирооборот группы теперь прогнозируется на уровне 12-14%, тогда как в начале года показатель... читать дальше

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Apple Inc. ведет переговоры с фондом Bain Capital о подаче совместной заявки на приобретение бизнеса японской Toshiba Corp. по производству микрочипов памяти, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Продажа подразделения является ключевым моментом... Продажа подразделения является ключевым моментом... читать дальше

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Минсельхоз России внес в правительство предложения по корректировке приоритетного проекта "Экспорт продукции АПК", в частности, об увеличении его финансирования более чем на 100 млн рублей. Как сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств экономического блока,... Как сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств экономического блока,... читать дальше

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Портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $ 47-50 млрд., сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на пресс-конференции, посвященной итогам международного форума... читать дальше

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Объем перечислений Федеральной таможенной службы РФ в федеральный бюджет с начала текущего года, по данным на 29 августа, оказался выше, чем за полных 8 месяцев 2016 года, но все еще значительно ниже показателей 2015 года. "На 29 августа 2017 года сумма доходов... "На 29 августа 2017 года сумма доходов... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в среду, несмотря на данные о значительном падении запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск опустилась на $0,56... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск опустилась на $0,56... читать дальше

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Генеральное консульство Франции в Москве с 1 ноября 2017 года будет выдавать визы за 48 часов, это станет правилом, сообщил в среду генеральный консул Франции в России Марк Седий на встрече с туроператорами. "Премьер-министр Франции недавно объявил о введении... "Премьер-министр Франции недавно объявил о введении... читать дальше

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Республика Марий Эл в среду полностью разместила 7-летние облигации серии 35008 объемом 2 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Минфине республики. Ставка 1-го купона облигаций по итогам book building была установлена в размере 8,6% годовых. Ставки 2-28-го купонов... Ставка 1-го купона облигаций по итогам book building была установлена в размере 8,6% годовых. Ставки 2-28-го купонов... читать дальше

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