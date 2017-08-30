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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 18 августа по 25 августа на 5392 тыс. баррелей, бензина - выросли на 35 тыс. баррелей
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30 августа 2017 года 17:31

Запасы нефти в США упали за период с 18 августа по 25 августа на 5392 тыс. баррелей, бензина - выросли на 35 тыс. баррелей

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30 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5392 тыс. баррелей - до 457,773 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 35 тыс. баррелей и составили 229,937 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 748 тыс. баррелей, достигнув 149,163 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, неизменности запасов бензина и повышения запасов дистиллятов на 157 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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