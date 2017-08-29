Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 августа

29 августа. FINMARKET.RU -РФ с 30 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2490,44 (+71,09) руб./грамм; на серебро - 33,12 (+1,08) руб./грамм; на платину - 1879,96 (+44,69) руб./грамм; на палладий - 1772,7 (+22,14) руб./грамм.

.

После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 1,97 пункта (0,099%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1989,12 пункта. После снижения... После снижения... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 23351,134 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 26,146 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6728 руб. Минимальный курс евро составил 70,195 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,195 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7118 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8856 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8564 руб., максимальный - 8,921... Минимальный курс юаня составил 8,8564 руб., максимальный - 8,921... читать дальше

.

"Аэрофлот" получил 2,89 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в I полугодии 2017 года, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистую прибыль в размере 5,9 млрд рублей. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистую прибыль в размере 5,9 млрд рублей. Показатель... Показатель... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленным движением индексов на фоне возросшей геополитической напряженности в связи с запуском северокорейской ракеты. Во вторник снизились индексы в Азии, проседала Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряли 1,1-1,9%), снижалась в начале... Во вторник снизились индексы в Азии, проседала Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряли 1,1-1,9%), снижалась в начале... читать дальше

.

ЦБ РФ не ожидает никаких потрясений в российском банковском секторе в обозримом будущем, сообщил журналистам первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. Ранее во вторник ЦБ заявил о комплексе мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В рамках данных... Ранее во вторник ЦБ заявил о комплексе мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В рамках данных... читать дальше

.

МВД РФ предлагает ввести административную ответственность для мигрантов, которые работают на территории РФ без договора и для их работодателей. Соответствующий законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Соответствующий законопроект размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом... "Законопроектом... читать дальше

.

Крупнейшие по объему пенсионных накоплений под управлением негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого полугодия 2017 года показали доходность управления от 2,22% до 14,72% годовых, следует из материалов на сайте Банка России. На первом месте по... На первом месте по... читать дальше

.

Отток средств юрлиц из банка "ФК Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, сообщил журналистам директор департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями ЦБ РФ Михаил Ковригин. Он уточнил, что отток средств физлиц за тот же период... Он уточнил, что отток средств физлиц за тот же период...

.

Собственники банка "Открытие" сами обратились в ЦБ РФ с просьбой провести финансовое оздоровление с использованием Фонда консолидации банковского сектора, сообщил журналистам первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. По его словам, капитал банка был недостаточным в сравнении с... читать дальше

.

России следует самостоятельно сформировать нормативно-правовую базу в сфере обращения криптовалют, зарубежная практика регулирования в этой сфере далеко не всегда удачна, считает руководитель межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы РФ Элина... читать дальше

.

Золото дорожает в пятницу на фоне роста геополитической напряженности и снижения курса доллара, обновив максимум с ноября прошлого года. Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,5%, до $1322,4 за унцию. Ранее цены... Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,5%, до $1322,4 за унцию. Ранее цены... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings во вторник приняло решение отозвать все рейтинги ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ). "Мы не можем продолжать наблюдение за рейтингом компании ввиду отсутствия информации о материнской структуре НКНХ, группе компаний... "Мы не можем продолжать наблюдение за рейтингом компании ввиду отсутствия информации о материнской структуре НКНХ, группе компаний...

.

Волатильность на нефтяном рынке, вызванная ураганом "Харви" в США и его последствиями, сохраняется: стоимость марки WTI перешла к снижению, тогда как Brent практически нивелировала падение. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше

.