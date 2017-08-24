ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 59,1397 руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 59,1397 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,85 коп.

.

Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 14,98 пункта (0,765%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1973,5 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23271,401 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 77,766 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 352 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1634 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 94 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,883 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8763 руб., максимальный - 8,8967... Минимальный курс юаня составил 8,8763 руб., максимальный - 8,8967... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7692 руб. Минимальный курс евро составил 69,64 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,64 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ в четверг превысил 1970 пунктов по индексу ММВБ (максимум за 2 недели) на фоне подъема индексов в Европе в ожидании стартующего симпозиума представителей мировых центробанков и экономистов в американском городе Джексон-Хоул. Рынки акций Азии закрылись... Рынки акций Азии закрылись... читать дальше

.

Объем продаж в системе беспошлинной торговли в Европе вырос в июле 2017 года на 13% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а траты российских туристов подскочили на 32%, свидетельствуют данные компании Global Blue. Также в июле заметно выросли траты туристов из... Также в июле заметно выросли траты туристов из... читать дальше

.

Пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" в июле 2017 года составил 2,09 млн человек, что на 31,5% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщил оператор аэропорта. Как отмечается в сообщении, аэропорт "Внуково" впервые в истории обслужил в июле... Как отмечается в сообщении, аэропорт "Внуково" впервые в истории обслужил в июле... читать дальше

.

Нефть перешла к активному снижению в ходе торгов в четверг из-за роста нефтедобычи в США и укрепления доллара. Накануне цены на нефть завершили торги существенным ростом на данных министерства энергетики США о снижении запасов нефти (снижение совпало с прогнозами рынка)... Накануне цены на нефть завершили торги существенным ростом на данных министерства энергетики США о снижении запасов нефти (снижение совпало с прогнозами рынка)... читать дальше

.

Чистый приток мигрантов в Великобританию за 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2017 года, сократился на 81 тыс. (почти на четверть) и составил 246 тыс. человек, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Чистый приток мигрантов в... Чистый приток мигрантов в... читать дальше

.

Объем денежных средств, переведенных из РФ за рубеж физлицами через платежные системы, в первом полугодии 2017 года составил $3,577 млрд, что на 13% больше, чем в первом полугодии 2016 года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В том числе переводы в страны дальнего... В том числе переводы в страны дальнего... читать дальше

.

Бразильское правительство обнародовало план по приватизации различных активов на сумму 44 млрд бразильских реалов ($14 млрд) с целью либерализации экономики и привлечения средств на покрытие дефицита бюджета, пишет Financial Times. В список активов входят месторождения... В список активов входят месторождения... читать дальше

.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во 2-й декаде августа 2017 года... читать дальше

.

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогноз роста российского ВВП в 2017 году с 1,1% до 1,8% после сильных результатов за 2-й квартал текущего года, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ и СНГ Владимира Осаковского. Кроме того, аналитики... Кроме того, аналитики... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 90 млрд рублей будут вложены в развитие угольной промышленности в этом году. "Огромные по объему и разнообразию запасы природных ископаемых, которыми обладает наша страна, исторически определили ее место как ведущей... "Огромные по объему и разнообразию запасы природных ископаемых, которыми обладает наша страна, исторически определили ее место как ведущей... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1445 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,05 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,05 руб.,... читать дальше

.