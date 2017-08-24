Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1992,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1218,93 млрд руб.

24 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 августа составили по Российской Федерации 1992,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1723,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2251,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1988 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 августа составили 1218,93 млрд руб. против 1076,46825 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.