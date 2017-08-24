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24 августа 2017 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,5619 руб.
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24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 69,5619 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,81 коп.
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24 августа 2017 года 13:16
Продажи иномарок в 1-м полугодии выросли на 6,6%, российских автомобилей - на 7,8% - "АльфаСтрахование"
Продажи новых иномарок в России в первом полугодии 2017 г. выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составили 535 тыс. штук, свидетельствует статистика "АльфаСтрахование". Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым... читать дальше
.24 августа 2017 года 13:15
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 6,88 пункта (0,351%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1965,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1966,65 (+0,42%) пункта, минимальное -... читать дальше
.24 августа 2017 года 13:07
Компании инвестируют в геологоразведочные работы на российском шельфе в 2017 году 45 млрд рублей, сообщил заместитель главы Роснедр Орест Каспаров на пресс-конференции. "Инвестиции в этого году в геологоразведку на шельфе составят 45 млрд рублей. То есть компании...
.24 августа 2017 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 59,712 руб.
Минимальное значение за месяц (с 25 июля по 24 августа) - 59,712 руб. за доллар, максимальное значение - 61,3199 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,98 руб. Это автоматическое сообщение.
.24 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 24 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 58,97/59,43 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,97/59,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 4 коп., средний...
.24 августа 2017 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 58,57/59,71 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,57/59,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...
.24 августа 2017 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,14/70,38 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...
.24 августа 2017 года 12:56
Чистая прибыль ПАО "Ленэнерго" по МСФО в 1-м полугодии 2017 года увеличилась на 30,5% -до 4,827 млрд рублей по сравнению с 3,699 млрд рублей в январе-июне прошлого года. Как говорится в сообщении компании, на положительную динамику финансового результата за первое полугодие... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:51
Министерство финансов республики Марий Эл снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35008 объемом 2 млрд рублей до 8,8-9,0% годовых с 9,0-9,3% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Новый ориентир соответствует доходности к погашению через... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:45
В первом полугодии 2017 года турпоток из России в Монако вырос на 18,5% (год к году), сообщает управление по туризму и конгрессам Монако. "Количество забронированных туристами из России ночей в первом полугодии 2017 года составило 18,6 тыс., что на 18,5% больше, чем за... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:34
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в четверг, при этом британский FTSE 100 демонстрирует рекордные темпы роста среди фондовых рынков крупнейших экономик Европы благодаря ослаблению курса фунта стерлингов. Фунт дешевеет после публикации пересмотренных... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:28
За прошедший год средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") вырос во всех возрастных категориях заемщиков. При этом самая высокая динамика роста была продемонстрирована в возрастной группе заемщиков от 25 до 29 лет – на 11,5%. Здесь средний размер микрозайма во 2 квартале... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:19
Официальный Берлин не изменит свой курс в отношении Москвы после выборов в бундестаг, которые пройдут 24 сентября, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия - Германия" Владислав Белов. По егомнению, одним из... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:10
Мониторинговый комитет стран ОПЕК и не-ОПЕК по выполнению соглашения о сокращении добычи снова хочет вызвать на встречу представителей Нигерии и Ливии, говорится в сообщении картеля. Министерская встреча мониторингового комитета состоится 22 сентября в Вене, ей будет... читать дальше
.24 августа 2017 года 12:01
Рост ВВП Великобритании во втором квартале 2017 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,3%, свидетельствуют пересмотренные данные Национального статистического управления (ONS). В годовом выражении экономика поднялась на 1,7%. Показатели совпали как с... читать дальше
.24 августа 2017 года 11:59
ВТБ разместит 24 августа однодневные бонды серии КС-2-134 на 75 млрд руб. по цене 99,9771% от номинала
4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-134 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9771% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8,36%... читать дальше
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