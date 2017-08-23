.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,7247 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В июле рост промпроизводства в России замедлился до 1,1%
Рост промпроизводства в июле замедлился до 1,1% с 3,5% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась в три раза слабее прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 3,4%
 
Банки должны будут раскрывать гражданам баланс при каждой операции
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разработал законопроект, устанавливающий обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по банковским картам в составе уведомления о каждой...
 
В офшоры выведено 75% национального дохода России
Богатство, выведенное россиянами в офшоры с 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода страны. Столько же составляют "официальные" финансовые активы всех российских домохозяйств. Такую оценку приводят аналитики Национального бюро...
 
Банки обяжут моментально проводить коммунальные платеж
Банки обяжут моментально не только проводить коммунальные платежи, но и отправлять информацию об оплате на портал государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Проект поправок в закон "О ГИС ЖКХ", который сделает эту процедуру обязательной для...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

23 августа 2017 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,7247 руб.

 0  
23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2650 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7247 руб.

Минимальный курс евро составил 69,44 руб., максимальный - 69,8825 руб. К этому времени было заключено 2997 сделок. Объем торгов составил 11063,15 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,7075 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 августа 2017 года 20:08
Ставка 7-8-го купонов бондов "РГС Недвижимости" БО-П03 установлена в размере 12,25%
ООО "РГС Недвижимость" установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-П03 в размере 12,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. рублей при погашении каждого из этих купонов составит 30,54...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:52
ОВК готовит 5-летние облигации на 5 млрд рублей
ООО "ОВК Финанс" (SPV-компания группы "Объединенная вагонная компания") утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 23 августа растет
Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 11,12 пункта (0,571%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1958,52 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 августа снизилась на 0,12% и составила 23193,635 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 23193,635 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 27,276 млрд руб., или на...
.
23 августа 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,7247 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2650 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7247 руб.

Минимальный курс евро составил 69,44 руб.,...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8739 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8739 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8576 руб., максимальный - 8,8852...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,1321 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 903 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1321 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 19:00
Рынок российских акций завершил торги в плюсе
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов ММВБ и РТС на фоне возобновившегося роста цен нефти.

В Азии в среду преобладал рост индексов.

Однако минусовала Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряли 0,2-0,4%).

В начале торгов в отрицательной зоне пребывали...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:57
Ставка 12-го купона бондов "ВТБ Лизинг Финанса" серии БО-08 установлена в размере 9,25%
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-08 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты по купону составит 23,06 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Эмитент разместил 7-летние...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:54
"Роснефть" решит, обжаловать ли решение суда в части суммы взысканий с АФК, изучив мотивировочную часть
"Роснефть" решит, обжаловать ли решение суда в части суммы взысканий с АФК "Система", изучив мотивировочную часть, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

"По решению суда уже видно, что суд полностью принял правовую позицию "Роснефти",...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:49
Citi повысил прогноз цен на цветмет, желруду и уголь на ближайшее время
Аналитики Citigroup повысили прогноз цен на цветные металлы, железную руду и уголь на ближайшее время, в том числе из-за улучшения перспектив экономики Китая.

Усиление темпов роста в таких сферах страны, как недвижимость, промышленное производство и потребительские...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:42
Продажи смартфонов в РФ во 2-м квартале выросли на 16% в рублевом эквиваленте - оценка МТС
Продажи смартфонов в РФ по итогам 2-го квартала 2017 года увеличились на 16%, до 79,9 млрд рублей, говорится в обзоре ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС). В натуральном выражении рынок смартфонов вырос на 12%, до 6,2 млн устройств.

В то же время продажи кнопочных...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:34
Америка, которая ни о чем в мире не беспокоится, кроме себя, не будет великой - Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что Америка, сосредоточенная на себе, не может быть великой.

"Америка, которая ни о чем в мире не беспокоится, кроме себя, не будет великой или великолепной", - сказала А.Меркель, выступая в среду на конференции, организованной...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:32
ВТБ утвердил параметры 30 выпусков однодневных бондов серий КС-2-141 - КС-2-170 на 2,25 трлн рублей
ВТБ утвердил параметры следующих 30 выпусков однодневных биржевых облигаций серий КС-2-141 - КС-2-170 на общую сумму 2,25 трлн рублей, говорится в сообщениях банка.

Объем каждого выпуска составит 75 млрд рублей.

Дисконтные облигации будут размещаться по открытой...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:31
Абсолют банк объявил на 11 сентября оферту по бондам БО-001Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей
Абсолют банк принял решение 11 сентября выкупить облигации серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Объем выкупа составит до 1,5 млн облигаций, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу...    читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:25
Потери бюджета от обнуления НДС на региональные авиарейсы оцениваются в 8 млрд руб.
Минтранс РФ выступает за продление действия ставки НДС в размере 10% на внутренние авиаперевозки через Москву и обнуление ставки налога на рейсы в обход московских аэропортов, заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.