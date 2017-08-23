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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,7247 руб.
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23 августа 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,7247 руб.
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23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2650 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7247 руб. Минимальный курс евро составил 69,44 руб., максимальный - 69,8825 руб. К этому времени было заключено 2997 сделок. Объем торгов составил 11063,15 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,7075 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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23 августа 2017 года 20:08
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.23 августа 2017 года 19:52
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.23 августа 2017 года 19:35
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.23 августа 2017 года 19:15
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.23 августа 2017 года 19:15
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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов ММВБ и РТС на фоне возобновившегося роста цен нефти. В Азии в среду преобладал рост индексов. Однако минусовала Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряли 0,2-0,4%). В начале торгов в отрицательной зоне пребывали... читать дальше
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Аналитики Citigroup повысили прогноз цен на цветные металлы, железную руду и уголь на ближайшее время, в том числе из-за улучшения перспектив экономики Китая. Усиление темпов роста в таких сферах страны, как недвижимость, промышленное производство и потребительские... читать дальше
.23 августа 2017 года 18:42
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.23 августа 2017 года 18:32
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.23 августа 2017 года 18:31
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