.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 11 августа по 18 августа на 3327 тыс. баррелей, бензина - упали на 1223 тыс. баррелей
.
23 августа 2017 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 11 августа по 18 августа на 3327 тыс. баррелей, бензина - упали на 1223 тыс. баррелей
|0
23 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3327 тыс. баррелей - до 463,165 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1223 тыс. баррелей и составили 229,902 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 28 тыс. баррелей, достигнув 148,415 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3479 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и стабильности запасов дистиллятов. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 августа 2017 года 17:53
"Тверская концессионная компания" допустила техдефолт по выплате дохода на 977,5 млн руб. за 1-й купон дебютных бондов
ООО "Тверская концессионная компания" (ТКК) допустило техдефолт по выплате 1-го купонного дохода в объеме 977,5 млн рублей по облигациям 1-й серии объемом 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Причиной дефолта называется отсутствие у компании достаточных... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:53
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром может быть заключено в 2018 году, с Ираном переговоры также близки к завершению, хотя идут не гладко. "Если мы сейчас начнем вот эту фазу достаточно легко, посмотрим... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:47
Цены нефти эталонных марок умеренное повышаются в ходе торгов в среду на данных о снижения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 мск в среду выросла на $0,1 - до $51,97... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:40
Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" по МСФО в I полугодии 2017 года выросла в полтора раза в сравнении с показателем января-июня 2016 года, составив 2,87 млрд руб., следует из отчета компании. В частности, во втором квартале (апрель-июнь) компания получила прибыль в 200,4 млн... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 11 августа по 18 августа на 3327 тыс. баррелей, бензина - упали на 1223 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3327 тыс. баррелей - до 463,165 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1223 тыс. баррелей и составили 229,902 млн баррелей,... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1275 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0625 руб.,... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:25
Национальный банк Белоруссии с 13 сентября снижает ставку рефинансирования с 12% до 11,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. "Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября 2017 года ставки рефинансирования с 12 до 11,5 годовых и ставок...
.23 августа 2017 года 17:18
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-05 объемом $170 млн до 4,85-5,10% годовых с 4,90-5,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Новый ориентир соответствует... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:15
Фондовые индексы США начали торги в среду сильным снижением. Драйвером снижения стали негативные внутренние новости, сообщает MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск уменьшился на 0,31% - до 21832,02 пункта. Standard & Poor's... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:13
В июле 2017 года продажи новых домов в США упали на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 571 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Июльский показатель стал самым низким с января этого года. Между тем в... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:07
осковская биржа" начала тестирование автоматизированного "конструктора" подготовки текста решения о выпуске биржевых облигаций, говорится в сообщении биржи. "Конструктор" учитывает пожелания клиентов в части параметров возможных выпусков биржевых облигаций. Новый... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:06
В январе-мае 2017 года в России было произведено 88,92 тонны золота, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. В годовом сравнении показатель производства золота вырос на 3% (86,72 тонны). В том числе производство... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:01
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года составила 98,3903% от номинала, что соответствует доходности 8,03% годовых, говорится в сообщении... читать дальше
.23 августа 2017 года 16:55
По оценке Внешэкономбанка, рост ВВП РФ в июле 2017 года замедлился до 2,0% (год к году) после 2,7% в июне и 3,1% в мае, говорится в обзоре ВЭБа. Как отмечается в обзоре банка, торможение экономического роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года связано... читать дальше
.23 августа 2017 года 16:48
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-133 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.23 августа 2017 года 16:43
Развитие криптовалют остановить нельзя, государство будет заниматься этой темой, одновременно обеспечивая вопросы безопасности, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. "Я являюсь сторонником криптовалют и считаю, что "крипторубль" должен существовать. Но эта тема... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.