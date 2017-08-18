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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,886 руб.
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18 августа 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,886 руб.
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18 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,886 руб. Минимальный курс юаня составил 8,85 руб., максимальный - 8,916 руб. Было заключено 442 сделки. Объем торгов составил 798,81 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,85 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.18 августа 2017 года 19:35
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.18 августа 2017 года 19:15
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.18 августа 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,3661 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3661 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.18 августа 2017 года 19:15
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Рынок акций РФ завершил торги под давлением распродаж игроков, закрывающих длинные позиции перед выходными на фоне снижения мировых площадок из-за политической и экономической неопределенности в США. В пятницу снизились индексы в Азии, продолжился откат в Европе, в... читать дальше
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ЦБ РФ разработал концепцию внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора
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.18 августа 2017 года 18:37
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Чистая прибыль телекоммуникационной компании China Unicom в первом полугодии выросла на 74,3%, или в 1,7 раза, относительно того же периода прошлого года, до 778 млн юаней ($117 млн), или 0,037 юаня в расчете на акцию. Выручка увеличилась на 3,2% - до 124,1 млрд... читать дальше
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Соглашение между Россией и Белоруссией допускает возможность поставок нефти в объеме меньше, чем 24 млн тонн
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