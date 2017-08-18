18 августа 2017 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.08 по 27.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.08.2017
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июнь 2017
|22.08.2017
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Август 2017
|22.08.2017
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Август 2017
|22.08.2017
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июнь 2017
|23.08.2017
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Август 2017
|23.08.2017
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июль 2017
|23.08.2017
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 августа
|24.08.2017
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Август 2017
|24.08.2017
|11:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2017
|24.08.2017
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 августа
|24.08.2017
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 августа
|24.08.2017
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июль 2017
|24.08.2017
|19:00
|Данные о безработице во Франции
|Июль 2017
|25.08.2017
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|II квартал 2017
|25.08.2017
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Август 2017
|25.08.2017
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Август 2017
|25.08.2017
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2017
Это автоматическое сообщение.
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18 августа 2017 года 19:54
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,81 пункта (0,557%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1930,71 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,886 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,85 руб., максимальный - 8,916... читать дальше
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18 августа 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3661 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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18 августа 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7241 руб.
Минимальный курс евро составил 69,43 руб.,... читать дальше
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"Изначально согласовывалась точка севернее поселка Каякей,... читать дальше
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