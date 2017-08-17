Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 августа

17 августа. FINMARKET.RU -РФ с 18 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2449,51 (+13,54) руб./грамм; на серебро - 32,42 (+0,43) руб./грамм; на платину - 1855,37 (+6,55) руб./грамм; на палладий - 1748,7 (+36,05) руб./грамм.

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Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 1,36 пункта (0,07%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1941,52 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 23140,022 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 20,885 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8732 руб. Минимальный курс юаня составил 8,82 руб., максимальный - 8,91... Минимальный курс юаня составил 8,82 руб., максимальный - 8,91... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2926 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5352 руб. Минимальный курс евро составил 69,3175 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,3175 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг разнонаправленным движением индексов ММВБ и РТС на фоне смешанной динамики на мировых рынках капитала и дешевеющей нефти. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай). В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай). Минусовала... Минусовала... читать дальше

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"Газпром" в преддверии предстоящей зимы 2017-2018 года заключил несколько (на данный момент раскрыты шесть) краткосрочных контрактов на хранение природного газа в Европе, сообщает группа "Газпром". Грядущий отопительный сезон в российском ТЭК подчеркнуто называется... Грядущий отопительный сезон в российском ТЭК подчеркнуто называется... читать дальше

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Нефтесервисная Eurasia Drilling Company (EDC) по итогам прошлого года сократила чистую прибыль по стандартам US GAAP в 2,2 раза - до $65,4 млн, говорится в отчете компании. Выручка компании за отчетный период сократилась на 8% и составила $1,6... Выручка компании за отчетный период сократилась на 8% и составила $1,6... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр с возможностью снижения долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга и депозитов в иностранной и национальной валютах банка "Открытие". Как сообщается в пресс-релизе агентства, в настоящее... Как сообщается в пресс-релизе агентства, в настоящее... читать дальше

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Российский рынок бытовой техники и электроники по итогам первого полугодия 2017 года, по данным Gfk, увеличился на 2% в натуральном выражении, но в денежном остался на уровне показателя за январь-июнь 2016 года. Слабая динамика рынка в денежном выражении на фоне... Слабая динамика рынка в денежном выражении на фоне... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга ПАО "Таттелеком" на уровне "ВВ". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз долгосрочного рейтинга -... Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз долгосрочного рейтинга -... читать дальше

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Население РФ за январь-июнь 2017 года снизилось на 17 тыс. человек, на 1 июля 2017 года составляло 146,8 млн человек, сообщил Росстат. Как сообщалось, население РФ за 2016 год увеличилось на 267,3 тыс., за 2015 год - на 277,4 тыс. человек. Как сообщалось, население РФ за 2016 год увеличилось на 267,3 тыс., за 2015 год - на 277,4 тыс. человек. Число родившихся в РФ... Число родившихся в РФ... читать дальше

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Объем инвестиций в разведку нефти и газа в Китае в 2012-2016 годах увеличился на 12,6% по сравнению с предыдущей пятилеткой, сообщило министерство земельных и природных ресурсов. По словам представителя этого ведомства Юй Хайфэна, на фоне стабильного повышения... По словам представителя этого ведомства Юй Хайфэна, на фоне стабильного повышения... читать дальше

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Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в июне 2017 года снизилась на 3,1% по сравнению с маем, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). К 1 июля 2017 года объем просроченной кредиторской задолженности составил 2... читать дальше

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В России в июле 2017 года было построено 5,4 млн кв. м жилья, что на 5,6% меньше показателя июля 2016 года, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Как сообщалось, в июне падение жилищного строительства составляло 6,6%, в мае - 2,5%,... Как сообщалось, в июне падение жилищного строительства составляло 6,6%, в мае - 2,5%,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2703 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3041 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,0975 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,0975 руб.,... читать дальше

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