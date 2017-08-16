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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 4 августа по 11 августа на 8945 тыс. баррелей, бензина - выросли на 22 тыс. баррелей
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16 августа 2017 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 4 августа по 11 августа на 8945 тыс. баррелей, бензина - выросли на 22 тыс. баррелей
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16 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8945 тыс. баррелей - до 466,492 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 22 тыс. баррелей и составили 231,125 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 702 тыс. баррелей, достигнув 148,387 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3382 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и стабильности запасов дистиллятов. Это автоматическое сообщение.
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