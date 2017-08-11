Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,0834 руб.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0834 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,8225 руб., максимальный - 60,2775 руб. Было заключено 14833 сделки. Объем торгов составил 71691,69 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,8875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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