Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,6819 руб.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6819 руб.

Минимальный курс евро составил 70,575 руб., максимальный - 70,86 руб. Было заключено 2892 сделки. Объем торгов составил 13265,36 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,6025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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