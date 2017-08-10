Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 августа

10 августа. FINMARKET.RU -РФ с 11 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2464,17 (+19,83) руб./грамм; на серебро - 32,91 (+0,93) руб./грамм; на платину - 1876,69 (-0,98) руб./грамм; на палладий - 1722,55 (-2,82) руб./грамм.

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По итогам 1-го полугодия банк "Российский капитал" увеличил чистый убыток по РСБУ на 63% в годовом выражении - до 3,5 млрд рублей, сообщил журналистам зампред банка Михаил Березов. Во 2-м квартале чистый убыток банка составил около 1 млрд рублей. Во 2-м квартале чистый убыток банка составил около 1 млрд рублей. Чистый... Чистый... читать дальше

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"Газпром нефть" в среднесрочной перспективе увеличит долю выплаты дивидендов от чистой прибыли, но решение - за акционером, заявил финансовый директор компании Алексей Янкевич. "Я думаю, что он (уровень выплат от прибыли) будет расти, но это решение акционера", - сказал... "Я думаю, что он (уровень выплат от прибыли) будет расти, но это решение акционера", - сказал... читать дальше

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Россия, начавшая новый сельхозгод с роста экспорта зерна, сохранит эту тенденцию и в августе. Опасения, что новый порядок покупки зерна экспортерами приведет к снижению его экспорта, не оправдываются. Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре ЗАО "Русагротранс",... Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре ЗАО "Русагротранс",... читать дальше

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"Газпром нефть" пока сохраняет план по капвложениям на текущий год на уровне $5,8 млрд, несмотря на снижение показателя по итогам первого полугодия (на 11,5%), сообщил в ходе телеконференции финансовый директор компании Алексей Янкевич. Он отметил, что затраты в первом... Он отметил, что затраты в первом... читать дальше

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Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка позитивно оценивает перспективы американской экономики, рынка труда и инфляции, заявил в четверг председатель ФРБ Уильям Дадли. "Наш прогноз предусматривает сохранение тенденции к умеренному росту экономики при некотором... "Наш прогноз предусматривает сохранение тенденции к умеренному росту экономики при некотором... читать дальше

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Москомархитектура выбрала около 100 исторических домов, которые заслуживают сохранения в рамках реновации жилья, говорится в сообщении на сайте столичного стройкомплекса. Ранее общественное движение "Архнадзор" сформировало список из 450 объектов, попавших в списки... Ранее общественное движение "Архнадзор" сформировало список из 450 объектов, попавших в списки... читать дальше

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Накопленная инфляция в Венесуэле в период с начала 2017 года по июль достигла 248,6%, заявил представитель финансового комитета Национальной Ассамблеи (парламент страны) Анхель Альварадо. В июле потребительские цены в стране выросли на 26% по сравнению с предыдущим... В июле потребительские цены в стране выросли на 26% по сравнению с предыдущим... читать дальше

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В мае-июле т.г. темпы экономического роста Великобритании несколько замедлились по сравнению с апрелем-июнем, прогнозируют эксперты Национального института социальных и экономических исследований (National Institute for Social and Economic Research, NIESR). Так,... Так,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 988 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8869 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,7075 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,7075 руб.,... читать дальше

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В Германии скандал вокруг манипуляций данными о выхлопах дизельных двигателей нанес большой ущерб имиджу автомобилестроителей страны. Так, 57% жителей страны заявили об утрате доверия к автомобильной промышленности, при этом отношение 38% респондентов к автопрому не изменилось.... читать дальше

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В июле в Белоруссии зафиксирована дефляция - цены на товары и платные услуги уменьшились на 0,1%, говорится в сообщении Национального статкомитета (Белстата). По сравнению с декабрем 2016 года цены выросли на 3,3%. По сравнению с декабрем 2016 года цены выросли на 3,3%. По данным Белстата, цены на продовольственные... По данным Белстата, цены на продовольственные... читать дальше

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Нелегальным кредиторам может грозить лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Такая максимальная мера наказания за незаконную выдачу потребительских займов... Такая максимальная мера наказания за незаконную выдачу потребительских займов... читать дальше

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"Московская биржа" с 10 августа включила купонные облигации Банка России (КОБР) на 150 млрд рублей в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Как сообщалось, ЦБ РФ 15 августа проведет аукцион по размещению дебютного выпуска трехмесячных купонных... Как сообщалось, ЦБ РФ 15 августа проведет аукцион по размещению дебютного выпуска трехмесячных купонных... читать дальше

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Торги в четверг американские фондовые индексы начали снижением на сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи. Кроме того, инвесторы оценивают отчетность крупных компаний, включая ритейлеров Macy's и Kohl's. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:41 мск... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:41 мск... читать дальше

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Цены на жилье в Великобритании начинают снижаться и за пределами Лондона, свидетельствуют результаты опроса риелторов и оценщиков недвижимости, проведенного Королевским институтом дипломированных оценщиков (Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS). Большинство... Большинство... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-124 на 46 млрд 154,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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