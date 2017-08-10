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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 августа
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Инфляция в июле замедлилась до 0,1%
Инфляция в июле замедлилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 3,9%, оказавшись впервые ниже таргета
 
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Дефляция в августе в РФ может составить 0,3-0,5% после инфляции в 0,1% в июле, прогнозирует Минэкономразвития. Годовая инфляция, по прогнозу министерства, может снизиться значительно ниже таргета - до 3,3-3,6% в августе с 3,9% в июле. "По итогам...
 
Минфин отрегулирует неналоговые платежи
Минфин разработал законопроект, четко определяющий неналоговые платежи бизнеса и закрепляющий порядок их корректировки. Об этом говорится в письме замминистра финансов Владимира Колычева в уполномоченные органы и бизнес-организации, пишут...
 
В правительстве придумали, как зачистить от коррупции госпредприятия
Министерство труда обнародовало разработанные совместно с Минэкономразвития поправки к закону "О противодействии коррупции". Они призваны сформировать "нетерпимое отношение к коррупции в организациях", с чем действующий закон не справляется, следует...
 
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10 августа 2017 года 14:58

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 августа

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10 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2464,17 (+19,83) руб./грамм; на серебро - 32,91 (+0,93) руб./грамм; на платину - 1876,69 (-0,98) руб./грамм; на палладий - 1722,55 (-2,82) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
10 августа 2017 года 18:38
Полугодовой чистый убыток "Российского капитала" по РСБУ вырос на 63%
По итогам 1-го полугодия банк "Российский капитал" увеличил чистый убыток по РСБУ на 63% в годовом выражении - до 3,5 млрд рублей, сообщил журналистам зампред банка Михаил Березов.

Во 2-м квартале чистый убыток банка составил около 1 млрд рублей.

Чистый...    читать дальше
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10 августа 2017 года 18:30
"Газпром нефть" в среднесрочной перспективе может увеличить долю выплаты дивидендов - CFO
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"Я думаю, что он (уровень выплат от прибыли) будет расти, но это решение акционера", - сказал...    читать дальше
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Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре ЗАО "Русагротранс",...    читать дальше
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10 августа 2017 года 18:14
"Газпром нефть" пока сохраняет на этот год план по капвложениям на уровне $5,8 млрд
"Газпром нефть" пока сохраняет план по капвложениям на текущий год на уровне $5,8 млрд, несмотря на снижение показателя по итогам первого полугодия (на 11,5%), сообщил в ходе телеконференции финансовый директор компании Алексей Янкевич.

Он отметил, что затраты в первом...    читать дальше
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10 августа 2017 года 18:05
ФРБ Нью-Йорка прогнозирует сохранение тенденций к умеренному росту экономики США
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"Наш прогноз предусматривает сохранение тенденции к умеренному росту экономики при некотором...    читать дальше
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10 августа 2017 года 17:56
В Москве отобраны 100 домов, заслуживающих сохранения в рамках программы реновации
Москомархитектура выбрала около 100 исторических домов, которые заслуживают сохранения в рамках реновации жилья, говорится в сообщении на сайте столичного стройкомплекса.

Ранее общественное движение "Архнадзор" сформировало список из 450 объектов, попавших в списки...    читать дальше
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10 августа 2017 года 17:48
Инфляция в Венесуэле с начала года достигла 248,6% - парламент
Накопленная инфляция в Венесуэле в период с начала 2017 года по июль достигла 248,6%, заявил представитель финансового комитета Национальной Ассамблеи (парламент страны) Анхель Альварадо.

В июле потребительские цены в стране выросли на 26% по сравнению с предыдущим...    читать дальше
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10 августа 2017 года 17:39
Темпы роста британской экономики несколько замедлились в мае-июле - эксперты
В мае-июле т.г. темпы экономического роста Великобритании несколько замедлились по сравнению с апрелем-июнем, прогнозируют эксперты Национального института социальных и экономических исследований (National Institute for Social and Economic Research, NIESR).

Так,...    читать дальше
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10 августа 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,8869 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 988 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8869 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,7075 руб.,...    читать дальше
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10 августа 2017 года 17:20
Махинации немецких автоконцернов нанесли долгосрочный ущерб германской экономике - опрос
В Германии скандал вокруг манипуляций данными о выхлопах дизельных двигателей нанес большой ущерб имиджу автомобилестроителей страны. Так, 57% жителей страны заявили об утрате доверия к автомобильной промышленности, при этом отношение 38% респондентов к автопрому не изменилось....    читать дальше
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10 августа 2017 года 17:09
Июльская дефляция в Белоруссии составила 0,1%
В июле в Белоруссии зафиксирована дефляция - цены на товары и платные услуги уменьшились на 0,1%, говорится в сообщении Национального статкомитета (Белстата).

По сравнению с декабрем 2016 года цены выросли на 3,3%.

По данным Белстата, цены на продовольственные...    читать дальше
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10 августа 2017 года 16:59
Нелегальным кредиторам может грозить лишение свободы и увеличение штрафов
Нелегальным кредиторам может грозить лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Такая максимальная мера наказания за незаконную выдачу потребительских займов...    читать дальше
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10 августа 2017 года 16:50
Мосбиржа включила планируемые купонные бонды ЦБ РФ на 150 млрд руб. в 3-й уровень котировального списка
"Московская биржа" с 10 августа включила купонные облигации Банка России (КОБР) на 150 млрд рублей в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Как сообщалось, ЦБ РФ 15 августа проведет аукцион по размещению дебютного выпуска трехмесячных купонных...    читать дальше
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10 августа 2017 года 16:48
Биржевые индикаторы США снижаются в начале торгов
Торги в четверг американские фондовые индексы начали снижением на сохраняющейся напряженности вокруг Северной Кореи. Кроме того, инвесторы оценивают отчетность крупных компаний, включая ритейлеров Macy's и Kohl's.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:41 мск...    читать дальше
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10 августа 2017 года 16:40
Цены на жилье в Великобритании начинают снижаться и за пределами Лондона
Цены на жилье в Великобритании начинают снижаться и за пределами Лондона, свидетельствуют результаты опроса риелторов и оценщиков недвижимости, проведенного Королевским институтом дипломированных оценщиков (Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS).

Большинство...    читать дальше
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10 августа 2017 года 16:38
ВТБ разместил 61,5% выпуска однодневных бондов серии КС-2-124 на 46,2 млрд рублей
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-124 на 46 млрд 154,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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