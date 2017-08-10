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10 августа 2017 года 14:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 августа
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10 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2464,17 (+19,83) руб./грамм; на серебро - 32,91 (+0,93) руб./грамм; на платину - 1876,69 (-0,98) руб./грамм; на палладий - 1722,55 (-2,82) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.10 августа 2017 года 17:20
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.10 августа 2017 года 16:48
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