Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8694 руб.

25 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8694 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,85 руб., максимальный - 8,9047 руб. Было заключено 63 сделки. Объем торгов составил 210,11 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,891 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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