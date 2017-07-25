Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,8846 руб.

25 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 972 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8846 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,6875 руб., максимальный - 60,1875 руб. Было заключено 18996 сделок. Объем торгов составил 99915,15 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,0975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.