Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,7602 руб.

25 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1591 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,7602 руб.

Минимальный курс евро составил 69,545 руб., максимальный - 70,11 руб. Было заключено 3575 сделок. Объем торгов составил 13938,78 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,9575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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