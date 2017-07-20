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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июля
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Рост промпроизводства в июне замедлился до 3,5%
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20 июля 2017 года 15:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июля

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20 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2348,87 (-12,63) руб./грамм; на серебро - 30,73 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1736,18 (-18,02) руб./грамм; на палладий - 1620,31 (-21,51) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
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21 июля 2017 года 09:18
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До некоторой степени участников рынка встревожили сообщения в СМИ о том, что спецпрокурор Роберт...    читать дальше
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Минфин РФ после принятия поправок в Бюджетный кодекс о новом бюджетном правиле подготовит в их развитие нормативно-правовую базу, в том числе, с описанием механизма покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, где будет учитываться фактический, а не прогнозный курс...    читать дальше
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21 июля 2017 года 08:48
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21 июля 2017 года 08:37
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Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправленно в четверг, S&P 500 и Dow Jones завершили сессию в красной зоне, однако даже минимальный подъем позволил Nasdaq Composite обновить исторический максимум.

Участники рынка анализировали смешанные финансовые...    читать дальше
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21 июля 2017 года 08:30
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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
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21 июля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2952,16 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2952,16 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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21 июля 2017 года 08:22
ЦБ РФ отозвал лицензию у казанского банка "Спурт"
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При неудовлетворительном качестве активов банк...    читать дальше
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21 июля 2017 года 08:03
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21 июля 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,0823 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 59,0823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,95 коп.
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21 июля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

15:30

Изменение потребительских цен в...
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Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По...    читать дальше
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