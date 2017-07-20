Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июля

20 июля. FINMARKET.RU -РФ с 21 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2348,87 (-12,63) руб./грамм; на серебро - 30,73 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1736,18 (-18,02) руб./грамм; на палладий - 1620,31 (-21,51) руб./грамм.

.

Международный валютный фонд (МВФ) принял вчера решение одобрить выделение нового кредита для Греции в размере 1,6 млрд евро, говорится в сообщении фонда. Детали и условия предоставления кредита еще предстоит согласовать. МВФ подчеркивает, что деньги будут переданы... Детали и условия предоставления кредита еще предстоит согласовать. МВФ подчеркивает, что деньги будут переданы... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первое полугодие 2017 года упала в 1,9 раза - до 43,721 млрд рублей против 82,751 млрд руб. в январе-июне 2016 года, следует из документов компании. Прибыль от продаж сократилась на 41% - до 50,740 млрд... Прибыль от продаж сократилась на 41% - до 50,740 млрд... читать дальше

.

1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 июля однодневные биржевые облигации серии КС-2-111 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу, во многом реагируя на колебания валют азиатских стран в парах с долларом и евро. До некоторой степени участников рынка встревожили сообщения в СМИ о том, что спецпрокурор Роберт... До некоторой степени участников рынка встревожили сообщения в СМИ о том, что спецпрокурор Роберт... читать дальше

.

Минфин РФ после принятия поправок в Бюджетный кодекс о новом бюджетном правиле подготовит в их развитие нормативно-правовую базу, в том числе, с описанием механизма покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, где будет учитываться фактический, а не прогнозный курс... читать дальше

.

Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя программного обеспечения Microsoft Corp. по US GAAP в четвертом квартале 2017 финансового года, завершившемся 30 июня, выросла в 2.1 раза - до $6,51 млрд, или $0,83 в расчете на акцию, по сравнению с $3,12 млрд, или $0,39 на... читать дальше

.

Американские фондовые индексы изменялись слабо и разнонаправленно в четверг, S&P 500 и Dow Jones завершили сессию в красной зоне, однако даже минимальный подъем позволил Nasdaq Composite обновить исторический максимум. Участники рынка анализировали смешанные финансовые... Участники рынка анализировали смешанные финансовые... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2952,16 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации банк "Спурт" (ПАО, рег. № 2207, г. Казань), сообщила пресс-служба ЦБ РФ. Лицензия отозвана с 21 июля. Лицензия отозвана с 21 июля. При неудовлетворительном качестве активов банк... При неудовлетворительном качестве активов банк... читать дальше

.

По итогам торгов 20 июля стоимость сентябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне снизилась на $0,40 (0,8%) и составила $49,30 за баррель. Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на $0,33 (0,7%) и составил... Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на $0,33 (0,7%) и составил... читать дальше

.

Почти все фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг на фоне резкого укрепления евро после пресс-конференции главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, который заявил о необходимости сохранения стимулирующих программ в еврозоне в данный момент и... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 68,0037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,25 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июля, составляет 59,0823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,95 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 15:30 15:30 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в...

.

После снижения индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 5,38 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1946,51 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

.