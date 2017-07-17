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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,7383 руб.
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17 июля 2017 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,7383 руб.

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17 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,7383 руб.

Минимальный курс евро составил 67,4825 руб., максимальный - 67,9975 руб. Было заключено 3130 сделок. Объем торгов составил 12886,26 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,85 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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