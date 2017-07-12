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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 30 июня по 7 июля на 7564 тыс. баррелей, бензина - упали на 1647 тыс. баррелей
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12 июля 2017 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 30 июня по 7 июля на 7564 тыс. баррелей, бензина - упали на 1647 тыс. баррелей
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12 июля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7564 тыс. баррелей - до 495,35 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1647 тыс. баррелей и составили 235,656 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3131 тыс. баррелей, достигнув 153,553 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2450 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 534 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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