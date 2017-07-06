Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 июля

6 июля. FINMARKET.RU -РФ с 7 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2371,28 (+30,73) руб./грамм; на серебро - 31,01 (+0,46) руб./грамм; на платину - 1760,59 (+23,23) руб./грамм; на палладий - 1634,7 (-3,05) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3361 руб. Минимальный курс евро составил 68,0475 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,0475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 774 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,84 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7905 руб., максимальный - 8,87... Минимальный курс юаня составил 8,7905 руб., максимальный - 8,87... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0743 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершает торги слабым ростом на фоне смешанных факторов: рост нефти компенсируется снижением мировых фондовых площадок. Нефть сегодня дорожала после резкого падения накануне, ставшего максимальным за месяц. Причем к вечеру нефтяные цены усилили подъем... Нефть сегодня дорожала после резкого падения накануне, ставшего максимальным за месяц. Причем к вечеру нефтяные цены усилили подъем... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в четверг повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПАО АК "АЛРОСА" с "BB" до "BB+" Прогноз рейтинга изменен с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Краткосрочный рейтинг подтвержден на... Краткосрочный рейтинг подтвержден на... читать дальше

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ООО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ", входит в группу "Соллерс") в 1-м полугодии 2017 поставил на экспорт 1,911 тыс. автомобилей, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сообщении компании, рост экспорта стал... Как говорится в сообщении компании, рост экспорта стал... читать дальше

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Нефть усилила подъем благодаря существенно превысившим ожидания данным о падении коммерческих запасов топлива в США. По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей, бензина - на 3,67... По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей, бензина - на 3,67... читать дальше

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В Москве продолжается масштабная работа по строительству метро, заявил на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "К 2021 году протяженность Московского метрополитена, по нашим прогнозам,... читать дальше

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"Московская биржа" в четверг допустила к торгам и включила в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, биржевые облигации ООО "ДелоПортс" серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" в четверг допустила к торгам и включила в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, биржевые облигации ООО "Связьинвестнефтехим-финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") серии 001Р-01 объемом 20... читать дальше

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Французское экспортное агентство Coface повысило рейтинг России: оценка странового риска РФ улучшена с уровня C ("высокий риск") до уровня B ("значительный риск"), говорится в сообщении агентства. Рейтинг Coface отражает средний риск неплатежей в корпоративном секторе... Рейтинг Coface отражает средний риск неплатежей в корпоративном секторе... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6299 тыс. баррелей - до 502,914 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3669 тыс. баррелей и составили 237,303 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 3669 тыс. баррелей и составили 237,303 млн баррелей,... читать дальше

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Минсельхоз прогнозирует рост посевных площадей в России в 2018 году до 80,5 млн га. "Почти 80 млн гектаров в этом году посевных площадей. На следующий год мы планируем, что будет 80,5 млн", - заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев,... "Почти 80 млн гектаров в этом году посевных площадей. На следующий год мы планируем, что будет 80,5 млн", - заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев,... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне 2017 года повысился до 57,4 пункта с 56,9 пункта в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали понижения показателя до 56,5 пункта. Превышение... Превышение... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1482 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,8425 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,8425 руб.,... читать дальше

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Локо-банк установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-05 в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд... Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд... читать дальше

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