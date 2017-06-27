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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня
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27 июня 2017 года 15:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня

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27 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2367,22 (+13,4) руб./грамм; на серебро - 31,54 (+0,18) руб./грамм; на платину - 1747,4 (+0,32) руб./грамм; на палладий - 1631,91 (+4,34) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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