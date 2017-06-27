Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня

27 июня. FINMARKET.RU -РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2367,22 (+13,4) руб./грамм; на серебро - 31,54 (+0,18) руб./грамм; на платину - 1747,4 (+0,32) руб./грамм; на палладий - 1631,91 (+4,34) руб./грамм.

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 18,55 пункта (0,997%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1878,94 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 22877,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,087 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Санкт-Петербургу кредитный рейтинг "AAA(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг Петербурга обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики,... "Кредитный рейтинг Петербурга обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики,... читать дальше

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Банк "Держава" с 6 по 27 июня ежедневно по рабочим дням проводил вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-01, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. По этим бумагам были выставлены еженедельные оферты на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е июня. Объем предложения... По этим бумагам были выставлены еженедельные оферты на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е июня. Объем предложения... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9796 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6382 руб. Минимальный курс юаня составил 8,59 руб., максимальный - 8,6758... Минимальный курс юаня составил 8,59 руб., максимальный - 8,6758... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2759 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3607 руб. Минимальный курс евро составил 65,6175 руб.,... Минимальный курс евро составил 65,6175 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, превысив 1000 пунктов по индексу РТС благодаря росту нефти. Нефть сегодня дорожала на ожиданиях снижения запасов топлива в США, при этом цена Brent впервые за неделю вплотную приближалась к отметке $47 за баррель. Рост цен на... Нефть сегодня дорожала на ожиданиях снижения запасов топлива в США, при этом цена Brent впервые за неделю вплотную приближалась к отметке $47 за баррель. Рост цен на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддержку отечественного машиностроительного комплекса. "Безусловно, в машиностроительной отрасли есть и проблемы. Не раз я говорил, и вы тоже в разных форматах говорили об этом", - сказал он, открывая расширенное... "Безусловно, в машиностроительной отрасли есть и проблемы. Не раз я говорил, и вы тоже в разных форматах говорили об этом", - сказал он, открывая расширенное... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 4 млн 998,500 тыс. облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 99,97% бондов... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 99,97% бондов... читать дальше

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает Россию ратифицировать Монреальский протокол 14 - глобальное соглашение, дающее странам больше полномочий для судебного преследования авиадебоширов. "Важный документ, к которому мы бы рекомендовали... "Важный документ, к которому мы бы рекомендовали... читать дальше

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Курс доллара США во вторник упал в паре с евро до минимума за девять месяцев. Инвесторы реагируют на сигналы главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что ЕЦБ может начать свертывание стимулирующих программ раньше, чем ожидает рынок. По словам... По словам... читать дальше

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ЦБ РФ известно о выявленных случаях заражения российских банков в результате компьютерной атаки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ. "Банк России сообщает о выявлении компьютерных атак, направленных на российские кредитные организации. По информации Банка России, в... "Банк России сообщает о выявлении компьютерных атак, направленных на российские кредитные организации. По информации Банка России, в... читать дальше

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"Московская биржа" с 29 июня переводит из первого во второй уровень котировального списка четыре выпуска облигаций Волгоградской области, говорится в сообщении биржи. В частности, во второй уровень переводятся облигации серий 35003-35006. В частности, во второй уровень переводятся облигации серий 35003-35006. При этом в настоящее... При этом в настоящее... читать дальше

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Московский кредитный банк (МКБ) установил ставку 7-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-11 в размере 9,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в июле 2014 года разместил 11-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей. В декабре 2014 года банк... Банк в июле 2014 года разместил 11-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей. В декабре 2014 года банк... читать дальше

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Минсельхоз надеется, что создание в России сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) позволит снизить цены на сельхозпродукцию в среднем на 20%. "Мы прогнозируем снижение конечной цены на сельхозпродукцию до 20%", - сказал замдиректора департамента регулирования... "Мы прогнозируем снижение конечной цены на сельхозпродукцию до 20%", - сказал замдиректора департамента регулирования... читать дальше

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