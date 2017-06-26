ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 66,678 руб.

26 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 66,678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,15 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 59,0014 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 66,0816 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В случае введения страхования банковских счетов субъектов малого бизнеса выплаты этим субъектам в следующем году составят менее 6% всех выплат Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. "Дополнительные взносы в систему... "Дополнительные взносы в систему... читать дальше

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Федеральный бюджет в ближайшие три года должен поддерживать возобновившийся экономический рост и способствовать росту реальных доходов населения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о прогнозе социально-экономического развития и об основных параметрах... читать дальше

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Порядка ста банков в России ежегодно лишаются лицензий, а объем исчезнувших средств в их капиталах в 2013-2016 гг. превышает 2% ВВП, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "С сожалением должна отметить, что дополнение Уголовного кодекса статьёй об... "С сожалением должна отметить, что дополнение Уголовного кодекса статьёй об... читать дальше

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Взносы в фонд страхования вкладов за первый квартал 2017 года уплатили 494 банка, объём поступлений составил 32,2 млрд рублей, говорится в материалах Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сумма поступивших в фонд квартальных взносов увеличилась на 1,38 млрд рублей... Сумма поступивших в фонд квартальных взносов увеличилась на 1,38 млрд рублей... читать дальше

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Россияне относятся отрицательно к предложению отменить длинные зимние каникулы, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Superjob. Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. В нижнюю палату... Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. В нижнюю палату... читать дальше

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В Кремле заявляют, что перейдут на другой мессенджер в случае блокировки в России Telegram, выбор в этой сфере есть. "Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и... "Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и... читать дальше

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Крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) - присоединился к группе экспертов, предлагающих исключить акции без права голоса из состава ключевых фондовых индексов, чтобы улучшить контроль и надзор за... читать дальше

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В Минэкономразвития считают, что последние цифры подтверждают возможность выхода на рост ВВП РФ в 2% по итогам 2017 года. "Если посмотреть на те тенденции, которые сейчас складываются, то видно, что, например, по росту ВВП, мы, когда обсуждали в апреле на совещании 2%,... "Если посмотреть на те тенденции, которые сейчас складываются, то видно, что, например, по росту ВВП, мы, когда обсуждали в апреле на совещании 2%,... читать дальше

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Азиатские фондовые рынки выросли по итогам сессии в понедельник вслед за ралли акций высокотехнологичных компаний и повышением цен на нефть и другие виды сырья. В понедельник не проводились торги в Индии, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Бангладеш и на Филиппинах -... В понедельник не проводились торги в Индии, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Бангладеш и на Филиппинах -... читать дальше

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Темпы роста объемов потребительского кредитования в Великобритании в мае замедлились до 5,1% (год к году) по сравнению с апрельским ростом в 6,4%, свидетельствуют данные Ассоциации британских банков (АББ). Замедление роста кредитования повышает опасения дальнейшего ослабления... читать дальше

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"Аэрофлот" не будет принимать на работу уволившихся из авиакомпании пилотов в течение 3-х лет. "Мы приняли для себя решение, мы оповестили всех пилотов: кто уйдет из "Аэрофлота", мы назад не возьмем, только через три года", - заявил сегодня гендиректор "Аэрофлота"... "Мы приняли для себя решение, мы оповестили всех пилотов: кто уйдет из "Аэрофлота", мы назад не возьмем, только через три года", - заявил сегодня гендиректор "Аэрофлота"... читать дальше

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В Японии некоторые из руководителей ЦБ страны призвали его обеспечить максимальную ясность заявлений о будущем денежно-кредитной политики , следует из краткого протокола июньского заседания ЦБ. При этом в кратком протоколе имена выступавших участников заседания не... , следует из краткого протокола июньского заседания ЦБ. При этом в кратком протоколе имена выступавших участников заседания не... читать дальше

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает Центробанк уделить особое внимание эффективности санации банков. По ее мнению, ситуация в этой сфере не идеальная. "Прошу Банк России обратить особое внимание на эффективность деятельности по финансовому оздоровлению... "Прошу Банк России обратить особое внимание на эффективность деятельности по финансовому оздоровлению... читать дальше

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К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 6,77 пункта (0,363%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1874,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1880,11 (+0,68%) пункта, минимальное -... читать дальше

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