ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 66,678 руб.

25 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 66,678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,15 коп.

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Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост. "Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и...

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал соглашение о передаче Саудовской Аравии двух незаселенных островов в Красном море, сообщают западные СМИ. На прошлой неделе парламент Египта одобрил соглашение с Эр-Риядом о передаче Саудовской Аравии двух островов - Тиран и... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 59,6564 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,18 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 66,678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,15 коп.

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Круизные суда с 2018 года смогут швартоваться в акватории Волги в Тверской области бесплатно, сообщил журналистам в субботу министр туризма региона Иван Егоров. "Это касается всех причальных стенок Тверской области, которые находятся в муниципальной и государственной... читать дальше

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Саратовское региональное отделение "Единой России" в субботу утвердило Валерия Радаева для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора области, сообщает пресс-служба реготделения. "В ходе конференции делегаты тайным голосованием выдвинули кандидата на должность... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин попросил у главы Крыма Сергея Аксенова ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи и в случае необходимости попросить о привлечении московских структур для помощи в ремонте. В ходе общения с детьми из "Артека" президенту РФ рассказали, что... читать дальше

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По факту хищения почти 25 млн рублей при реконструкции Уральского учебно-спасательного центра МЧС России возбуждено уголовное дело, сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП). "Военной прокуратурой Челябинского гарнизона установлено, что гендиректор ООО "Руслайн М" и бывший... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с артековцами обсудил принципы работы журналистов. Во время общения с артековцами, который проходил в МДЦ "Артек" в Гурзуфе, Таня из Донецка рассказала, что она попала в медиаотряд, где им дают интересные задания. "Смотри, здесь... читать дальше

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Киргизия нашла нового инвестора для строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС, заявил президент Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" во время подведения для журналистов итогов государственного визита в РФ. По его словам, вопрос планировавшегося, но так и не... читать дальше

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Решение по вопросу продления программы выплаты материнского капитала будет принято в конце сентября - начале октября этого года, заявила вице-премьер Ольга Голодец. "Решение будет принято до принятия проекта бюджета: конец сентября - начало октября", - сказала О.Голодец.

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Миноритарии АФК "Система" предложили написать коллективное обращение председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с предложением содействовать урегулированию судебного спора между АФК и "Роснефтью". "Поэтому я советую, поскольку решение политическое принимается, написать... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его работа в органах внешней разведки СССР была связана с нелегальной разведкой. "Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за... читать дальше

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Количество погибших при взрывах и нападении на полицейских в Пакистане увеличилось до 73, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс". По данным агентства, при взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 73 человека. В тот же день в... В тот же день в... читать дальше

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АФК "Система" рассчитывает, что компании удастся вступить в диалог с "Роснефтью" в рамках судебного спора, где нефтяная компания и ее дочерняя "Башнефть" требуют от холдинга Владимира Евтушенкова 170,6 млрд рублей. "Я надеюсь, мы вступим в некий диалог", - заявил президент АФК... читать дальше

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Акционеры АФК "Система" на годовом собрании избрали в новый состав совета директоров, передает корреспондент "Интерфакса". Среди новых участников в совете директоров - действующий председатель совета МТС ("дочка" АФК), экс-президент Deutsche Telekom и глава совета директоров... читать дальше

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