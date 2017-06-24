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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 66,678 руб.
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24 июня 2017 года 09:25

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 66,678 руб.

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24 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 66,678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,15 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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