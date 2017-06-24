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24 июня 2017 года 09:25
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 66,678 руб.
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24 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 66,678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,15 коп.
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24 июня 2017 года 16:16
Киргизия нашла нового инвестора для строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС, заявил президент Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" во время подведения для журналистов итогов государственного визита в РФ. По его словам, вопрос планировавшегося, но так и не... читать дальше
.24 июня 2017 года 15:36
Решение о продлении программы выплаты материнского капитала будет принято в конце сентября - Голодец
Решение по вопросу продления программы выплаты материнского капитала будет принято в конце сентября - начале октября этого года, заявила вице-премьер Ольга Голодец. "Решение будет принято до принятия проекта бюджета: конец сентября - начало октября", - сказала О.Голодец.
.24 июня 2017 года 15:34
Миноритарии АФК "Система" обратятся к председателю Верховного суда с предложением содействовать урегулированию спора с "Роснефтью"
Миноритарии АФК "Система" предложили написать коллективное обращение председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с предложением содействовать урегулированию судебного спора между АФК и "Роснефтью". "Поэтому я советую, поскольку решение политическое принимается, написать... читать дальше
.24 июня 2017 года 14:15
В.Путин сообщил, что его работа в органах внешней разведки СССР была связана с нелегальной разведкой
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его работа в органах внешней разведки СССР была связана с нелегальной разведкой. "Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за... читать дальше
.24 июня 2017 года 13:41
Количество погибших при взрывах и нападении на полицейских в Пакистане увеличилось до 73, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс". По данным агентства, при взрывах на рынке в городе Парачинар на северо-западе Пакистана погибли 73 человека. В тот же день в... читать дальше
.24 июня 2017 года 12:08
АФК "Система" рассчитывает, что компании удастся вступить в диалог с "Роснефтью" в рамках судебного спора, где нефтяная компания и ее дочерняя "Башнефть" требуют от холдинга Владимира Евтушенкова 170,6 млрд рублей. "Я надеюсь, мы вступим в некий диалог", - заявил президент АФК... читать дальше
.24 июня 2017 года 12:06
Акционеры АФК "Система" на годовом собрании избрали в новый состав совета директоров, передает корреспондент "Интерфакса". Среди новых участников в совете директоров - действующий председатель совета МТС ("дочка" АФК), экс-президент Deutsche Telekom и глава совета директоров... читать дальше
.24 июня 2017 года 12:03
Акционеры АФК "Система" на годовом собрании утвердили дивидендные выплаты по итогам 2016 года в размере 0,81 рубля на обыкновенную акцию (16,2 рубля на GDR), передаёт "Интерфакс". Общая сумма дивидендов по результатам 2016 года, таким образом, составит 7,8 млрд руб. Список... читать дальше
.24 июня 2017 года 11:47
Выручка ГК "Детский мир" по итогам 2017 года может вырасти порядка на 30%, заявил президент АФК "Система" (контролирует ритейлера) Михаил Шамолин в ходе годового общего собрания акционеров компании, передаёт "Интерфакс". Выручка "Детского мира" в 2016 году выросла на 31,4%, до... читать дальше
.24 июня 2017 года 11:40
Акционеры банка "Югра" могут перевести 86,8% акций кредитной организации на баланс новой компании. Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, ведомство удовлетворило ходатайство Radamant Financial о создании АО "Прямые инвестиции" путем оплаты его... читать дальше
.24 июня 2017 года 10:14
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ленинградской области "BB+" со "стабильным" прогнозом, сообщает пресс-служба агентства. "По нашему мнению, Ленинградская область продолжит демонстрировать высокий профицит... читать дальше
.24 июня 2017 года 09:39
Правительство РФ включило территорию музея-заповедника "Кижи" в Карелии в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменении категории земельных участков для музея-заповедника "Кижи" в Карелии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства. "Подписанным распоряжением земельные участки, расположенные в... читать дальше
.24 июня 2017 года 09:25
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 59,6564 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,18 коп.
.24 июня 2017 года 09:25
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 июня, составляет 66,678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,15 коп.
.23 июня 2017 года 19:54
Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 7,41 пункта (0,398%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1867,46 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше
.23 июня 2017 года 19:45
Банки купили четверть выпуска евробондов РФ, доля фондов и УК - 60%, страховых компаний - 16% - Минфин
В ходе размещения 10-летних и 30-летних евробондов РФ на $3 млрд 24% бумаг выкупили банки, в том числе банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам, private banking, 60% - фонды и управляющие компании, 16% - страховые компании, говорится в сообщении... читать дальше
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