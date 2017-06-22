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22 июня 2017 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 июня
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22 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2419,97 (+14,36) руб./грамм; на серебро - 32,06 (+0,21) руб./грамм; на платину - 1796,51 (+21,79) руб./грамм; на палладий - 1713,35 (+27,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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22 июня 2017 года 19:55
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.22 июня 2017 года 19:15
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.22 июня 2017 года 19:04
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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, завершил торги на позитиве. Европейские фондовые индексы снижались в четверг третью сессию подряд, но перед закрытием российского рынка акций часть индикаторов демонстрировала повышательные тенденции. Азиатские рынки акций... читать дальше
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Для Европарламента защита европейских граждан, которые будут жить в Великобритании после Brexit, является приоритетом, заявил председатель ЕП Антонио Таяни. "Еще до (парламентских) выборов во время встречи с Терезой Мэй у меня уже была возможность изложить нашу... читать дальше
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.22 июня 2017 года 18:37
В течение ближайших 5 лет объем китайского рынка облигаций удвоится с нынешних $9 трлн, прогнозируется в отчете UBS Asset Management. Таким образом, КНР сможет обойти Японию и занять 2-е место по величине в мире после США. Одним из факторов быстрого роста... читать дальше
.22 июня 2017 года 18:30
В мае международный аэропорт Внуково обеспечил обслуживание 14495 рейсов и 1 млн 515 тыс. пассажиров, что выше результатов аналогичного периода прошлого года на 12,5% и 35,8%, соответственно. При этом отметка в 1,5 млн обслуженных в мае пассажиров была преодолена впервые в... читать дальше
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.22 июня 2017 года 17:56
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