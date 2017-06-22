Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 июня

22 июня. FINMARKET.RU -РФ с 23 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2419,97 (+14,36) руб./грамм; на серебро - 32,06 (+0,21) руб./грамм; на платину - 1796,51 (+21,79) руб./грамм; на палладий - 1713,35 (+27,37) руб./грамм.

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 9,24 пункта (0,499%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1860,05 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 22593,669 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 4,805 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 85 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7683 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7339 руб., максимальный - 8,8278... Минимальный курс юаня составил 8,7339 руб., максимальный - 8,8278... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2717 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,901 руб. Минимальный курс евро составил 66,58 руб.,... Минимальный курс евро составил 66,58 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1214 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9432 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Кредитные портфели российских банков по итогам 2017 и 2018 года будут расти на 5-7%, прогнозирует рейтинговое агентство Standard & Poor's. "В случае повышения темпов роста ВВП и постепенного увеличения уровня располагаемых доходов в соответствии с нашими ожиданиями мы... "В случае повышения темпов роста ВВП и постепенного увеличения уровня располагаемых доходов в соответствии с нашими ожиданиями мы... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, завершил торги на позитиве. Европейские фондовые индексы снижались в четверг третью сессию подряд, но перед закрытием российского рынка акций часть индикаторов демонстрировала повышательные тенденции. Европейские фондовые индексы снижались в четверг третью сессию подряд, но перед закрытием российского рынка акций часть индикаторов демонстрировала повышательные тенденции. Азиатские рынки акций... Азиатские рынки акций... читать дальше

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Для Европарламента защита европейских граждан, которые будут жить в Великобритании после Brexit, является приоритетом, заявил председатель ЕП Антонио Таяни. "Еще до (парламентских) выборов во время встречи с Терезой Мэй у меня уже была возможность изложить нашу... "Еще до (парламентских) выборов во время встречи с Терезой Мэй у меня уже была возможность изложить нашу... читать дальше

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Минфин РФ разрабатывает поправки в Налоговый кодекс, которые позволят продлить положение о 10-процентной ставке НДС при оказании услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, следует из данных портала regulation.gov.ru. Поправки готовятся во исполнение... Поправки готовятся во исполнение... читать дальше

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АФК "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор, в рамках которого нефтяная компания и ее дочерняя "Башнефть" требуют от холдинга Владимира Евтушенкова 170,6 млрд рублей. "Мы обратились к "Роснефти" с предложением эффективного механизма внесудебного... "Мы обратились к "Роснефти" с предложением эффективного механизма внесудебного... читать дальше

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В течение ближайших 5 лет объем китайского рынка облигаций удвоится с нынешних $9 трлн, прогнозируется в отчете UBS Asset Management. Таким образом, КНР сможет обойти Японию и занять 2-е место по величине в мире после США. Таким образом, КНР сможет обойти Японию и занять 2-е место по величине в мире после США. Одним из факторов быстрого роста... Одним из факторов быстрого роста... читать дальше

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В мае международный аэропорт Внуково обеспечил обслуживание 14495 рейсов и 1 млн 515 тыс. пассажиров, что выше результатов аналогичного периода прошлого года на 12,5% и 35,8%, соответственно. При этом отметка в 1,5 млн обслуженных в мае пассажиров была преодолена впервые в... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена представить государствам-членам ЕС планы по обеспечению правового статуса их граждан после того, как Лондон покинет Евросоюз. "Я изложу планы по защите прав граждан стран-членов ЕС в Британии (после Brexit)", - сказала... "Я изложу планы по защите прав граждан стран-членов ЕС в Британии (после Brexit)", - сказала... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые приобрел китайские юани на сумму, эквивалентную 500 млн евро ($557 млн), для включения их в валютные резервы. Это означает, что Европа понимает важную роль нацвалюты КНР в качестве международной резервной валюты, сообщает... Это означает, что Европа понимает важную роль нацвалюты КНР в качестве международной резервной валюты, сообщает... читать дальше

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Столичные власти будут компенсировать работодателям фактические затраты на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов, сообщил в четверг журналистам замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько. "Мы провели в Москве... "Мы провели в Москве... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings относит банковский сектор Российской Федерации к группе 8 по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA). Также к этой группе относится, в частности,... Также к этой группе относится, в частности,... читать дальше

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