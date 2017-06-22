ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 июня в размере 60,1482 руб.

22 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 июня, составляет 60,1482 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,82 коп.

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Количество налогоплательщиков, обратившихся за получением имущественных и социальных налоговых вычетов в первые пять месяцев 2017 года, увеличилось на 24% - до 4,85 млн по сравнению с 3,9 млн годом ранее, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). По предварительным... По предварительным... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2419,97 (+14,36) руб./грамм; на серебро - 32,06 (+0,21) руб./грамм; на платину - 1796,51 (+21,79) руб./грамм; на палладий - 1713,35 (+27,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня в ходе торгов нефтяные цены умеренно восстанавливаются после обвала накануне, вызванного ростом добычи в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 мск увеличилась на 37 центов (0,83%) - до $45,19 за... Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 мск увеличилась на 37 центов (0,83%) - до $45,19 за... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ускоренном порядке проработать вопрос перераспределения акцизов на топливо в пользу бюджетов регионов. "Дмитрий Анатольевич, я вас прошу отдельно по этому вопросу с коллегами поработать. Я сейчас не буду определять... "Дмитрий Анатольевич, я вас прошу отдельно по этому вопросу с коллегами поработать. Я сейчас не буду определять... читать дальше

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Группа депутатов фракции КПРФ в Госдуме во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым предлагает отменить новогодние каникулы, но сделать нерабочими днями 31 декабря, 18 марта и 7 ноября. Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе законодательной... Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе законодательной... читать дальше

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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 5,23 пункта (0,283%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1856,04 пункта. Максимальное значение к... читать дальше

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Кабинет министров Японии улучшил оценку экономики страны впервые с декабря, отметив в ежемесячном обзоре, что она "находится на пути умеренного восстановления". При этом из обзора было убрано предупреждение о возможном ухудшении ситуации, пишет MarketWatch. В декабре... В декабре... читать дальше

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который возвращает советскую практику применения административных штрафов за мелкое хулиганство, совершенное в любом месте, в том числе в подъезде и дома, а не только в... читать дальше

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ООО "СИНХ-Финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") отложило размещение биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Размещение отложено в связи со сложившейся... Размещение отложено в связи со сложившейся... читать дальше

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров предложил рассмотреть вопрос о доведении выплаты дивидендов до 50% от прибыли. По его словам, предлагается рассмотреть эту возможность уже с 2017 года. По его словам, предлагается рассмотреть эту возможность уже с 2017 года. "Роснефть" в ближайшее время внесет в... "Роснефть" в ближайшее время внесет в... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng - также на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%. Австралийский S&P/ASX... Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng - также на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%. Австралийский S&P/ASX... читать дальше

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Инвестиции "Роснефти" составят свыше 1 трлн рублей в 2017-2018 годах, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров НК. "Ежегодный объем инвестиций компании в 2017-2018 годах превысит 1 трлн рублей", - сказал... "Ежегодный объем инвестиций компании в 2017-2018 годах превысит 1 трлн рублей", - сказал... читать дальше

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Китайская комиссия по банковскому регулированию (CBRC) предписала банкам КНР провести внутреннюю оценку кредитных рисков, связанных с рядом местных компаний, которые известны активным приобретением зарубежных активов, пишет издание Caixin со ссылкой на осведомленные... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп готовит первый масштабный пакет протекционистских мер, которые могут спровоцировать торговую войну в мире, пишет The Washington Post. Речь идет о новых ограничениях импорта стали в США. В ближайшие дни правительство США, как ожидается,... В ближайшие дни правительство США, как ожидается,... читать дальше

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В Минэкономразвития создан новый департамент реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов, сообщила пресс-служба министерства. Одновременно приказом министра экономического развития РФ Максима Орешкина из... Одновременно приказом министра экономического развития РФ Максима Орешкина из... читать дальше

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Снижение первоначального взноса может послужить хорошим стимулом развития ипотечного кредитования, считают эксперты, принявшие участие в работе "круглого стола", организованного ростовским пресс-центром "Интерфакса". Так, гендиректор СК "10-ГПЗ" Юрий Тараскин указал на... Так, гендиректор СК "10-ГПЗ" Юрий Тараскин указал на... читать дальше

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